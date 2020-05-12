日本人最喜歡台灣什麼？　網竟壓倒性推薦「這」：超耐用

▲台灣民眾喜歡到日本旅遊，但日本人最喜歡台灣甚麼樣的地方？（圖／取自免費圖庫Unsplash）

實習記者羅明輝／綜合報導

許多台灣人喜歡赴日旅遊，也有不少日本人對台灣文化、美食情有獨鍾。最近就有日本網友在論壇《5ch》上發文，好奇日本人最喜歡台灣的哪些地方，引起了一番熱議。讓人意外的是，討論度最高竟然是3C品牌「ASUS」（華碩）。

一名日本網友8日在《5ch》論壇中發表一篇「你最喜歡台灣甚麼樣的地方？」的文章，隨即引發熱烈討論，其中不乏各種台灣美食，「我喜歡胡椒餅」、「當然是珍珠！」、「台灣有很多小吃攤都很好吃，也便宜」、「台灣啤酒」、「魯肉飯最棒了」、「鳳梨酥，台灣很多甜點都喜歡」、「我愛吃台灣的剉冰」

另外也有不少人提到，台灣人都相當親切，特別是台灣女生都非常可愛，其中又以南韓人氣女團TWICE台灣成員「子瑜」、中信兄弟啦啦隊女孩「峮峮」人氣最高，還有人貼出數張正妹店員的照片，直呼台灣是美女天國。

▲ 也有不少日本網友大推「峮峮」、「子瑜」等台灣女孩 。（圖／翻攝「峮峮-吳函峮」粉專、JYP NAVER POST）

不過獲得日本網友壓倒性推薦的，竟然是3C品牌「ASUS」，許多人回應：「我一直用ASUS的手機好多年了」、「說到台灣就是ASUS」、「ASUS和BenQ吧」、「Thank you ASUS Forever BenQ」、「我的ASUS電腦超耐用，所以喜歡台灣」。

▲ 日網友竟壓倒性推薦華碩。（圖／ASUS提供）

另外，日本人一致認為台灣的「八角」是他們最不喜歡、最不能接受的部分，「我無法接受台灣的食物，八角真的不行」、「沒有加八角的食物我就喜歡」、「八角的臭味實在太噁心了，真的會有人喜歡嗎？」、「加了八角的飯太難吃了，八角地獄」、「希望八角去死，把八角加到餃子裡的話，我跟你拚命喔！」「八角的味道超重，完全吃不下去，就連食物的辣味都會被那股中藥材味道蓋過去」

▼ 許多網友不能接受八角的味道。（圖／Pixabay）