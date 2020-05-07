北市交通違規檢舉魔人年破萬件　交通部擬設檢舉天花板

▲北市停車格稀少，不少民眾常冒險違停遭檢局達人檢舉。（示意圖／記者張一中攝）

記者陳家祥／台北報導

現今人手一機的時代，加上網路發達，導致不少「檢舉魔人」出沒，儘管目前檢舉交通違規要具名、沒有獎金，但仍無法減少魔人們「伸張正義」。台北市議員徐弘庭日前在議會質詢時指出，2019年民眾檢舉案件達87萬6074件，其中前50名的檢舉大戶就包辦了20萬5848件，第1名的檢舉達人更是1年檢舉達1萬件；他表示，交通部擬設檢舉天花板，建議北市應先實行。

徐弘庭調閱資料指出，2019年民眾檢舉交通違規87萬6074件，其中，前50名的檢舉大戶共檢舉20萬5848件，占總數的23.5%；此外，檢舉數前43名的檢舉達人，檢舉數都超過交通警察平均值，乾脆請檢舉達人代替警察執法。另，今年1至3月已累積26萬388件，前50名檢舉大戶占6萬7385件，占25.9%。

徐弘庭表示，檢舉達人檢舉數一直居高不下，去年第1名的檢舉達人檢舉數破萬，達1萬887件，其次分別是9845、9235件。今年1月至3月，第1名是4074件，第2名則檢舉了3675件，第3名累積了2438件。

對於檢舉數量居高不下，其中又以特定的「檢舉達人」占比高，北市交通警察大隊表示，民眾提供的行車紀錄器、手機畫面不一定正確，檢舉交通違規的正確率約是70%，且交大要花很多時間處理，有時警方未依檢舉開單，檢舉達人還會來爭辯。

交大也坦言，檢舉的比例確實不合理，且檢舉達人使用的器具未經過標準檢驗，已經函請警政署、交通部，希望限縮可檢舉的違規項目。