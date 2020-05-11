林為洲反對楊翠接促轉會主委　賴品妤：蔣萬安也沒理由當立委

▲賴品妤。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

行政院提名楊翠出任促轉會主委，立法院司法委員會11日審查。國民黨團總召林為洲認為，楊翠的祖父楊逵是228事件受難者，楊翠是受害者家屬，不適任促轉會主委。對此，民進黨立委賴品妤批評，「國民黨不要在受害者家屬的傷口上灑鹽 讓審查回歸專業！」



賴品妤11日在臉書表示，楊翠學經歷俱佳，被行政院推薦，她樂觀其成，但林為洲卻說，楊翠是政治受難者三等親內家屬，對於促轉會這樣的裁判機關根本不妥，有球員兼裁判的嫌疑。



賴品妤指出，「不好意思林為洲委員，請問是誰讓楊翠成為受害者三等親？」還有台灣這麼多受害者的家屬都是誰造成的？不正是國民黨的責任？

賴品妤再指，依此標準，加害者三等親也不能擔任政治工作？請林為洲把這句話拿去和國民黨立委蔣萬安講，因為蔣萬安是加害者三等親，若受害者三等親不適任促轉會主委，那加害者三等親家屬更沒理由擔任立委，林為洲敢不敢和同黨的同志講？

賴品妤認為，楊翠在促轉會盡心盡力，先後帶領同仁完成林宅血案和陳文成命案的調查報告，未來促轉會還有很多工作要做，包括威權時期被沒收財產返還問題，促轉會也表示會儘快訂出專法，這些工作需要有經驗和有熱忱、不畏困難的主委帶領促轉會同仁繼續努力，楊翠正是最好人選。

賴品妤還說，請國民黨別再人身攻擊，不僅不檢討不義歷史，還在受害者傷口上灑鹽，且林為洲也說楊翠的專業毫無疑問，既然如此，為什麼要拿這種傷人的理由來反對？