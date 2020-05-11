太平山毛地黃色彩繽紛小風鈴花朵盛開迎遊客　最佳賞花期在5月

▲宜蘭太平山區毛地黃盛開，最佳賞花期在5月期間，可近觀但不可觸摸採摘。（圖／羅東林管處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

隨著仲夏即將來臨，太平山國家森林遊樂區的植物五顏六色相繼綻放，先是太平山白櫻花在初春開花，接著太平山莊中央階梯的紫葉槭展開火紅新葉，最近毛地黃也陸續開花了。沿著區內道路21公里里程開始、太平山莊周邊、翠峰景觀道路及翠峰湖環山步道入口處等地點，就可以觀賞毛地黃開出成串風鈴狀的繽紛花朵，推薦最佳賞花期在5月期間。

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毛地黃的花朵像一串串小風鈴，有紅色、粉紅色、白色等多種色彩，一串串地點綴在歷經春季展露新綠的山林中，把太平山妝扮的粉嫩麗緻，具有很高的欣賞價值。其為玄參科多年生草本植物，因其植株表面密生白色茸毛，且葉片外形似地黃的葉片，所以被稱為「毛地黃」，又有「仙女手套」或是「巫婆手套」、「狐狸手套」等名稱，早年自日本引進，現已馴化分布於2000公尺之中高海拔山區。

羅東林管處表示，5月正是太平山毛地黃盛開的季節，在一片翠綠伴隨著雲霧中，就像山裡的小精靈一樣亮眼吸引目光，歡迎大家來太平山一尋芳蹤，但因毛地黃全株有毒，羅東林區管理處提醒民眾不要任意觸摸採摘。

羅東林管處也推薦太平山區內的鳩之澤溫泉為國內首屈一指的優質溫泉，泉質屬弱鹼性碳酸氫鈉混和泉，泉水經氧化及沉澱作用呈現寶藍色，為國內唯一的藍色溫泉，因應初夏的高溫，泡湯區調至適溫之攝氏38-42 度，讓您可於天然美景中享受泡湯的樂趣，是來太平山不容錯過的體驗。

另，提醒民眾，因應新冠肺炎疫情管制，目前太平山實施各項防疫措施，也請民眾配合及注意：

一、實施體溫控管，額溫量測達攝氏37.5度以上，將婉拒入園。

二、入園人數達1800人即進行管制。

三、餐廳及咖啡館進行分流，同時段降低用餐人數至100人以下，用餐不併桌，安排梅花座拉開與鄰桌用餐遊客之距離，並提供外帶服務。

四、蹦蹦車每列載客量90人降為60人，並請乘客全程配戴口罩。

五、鳩之澤溫泉區人數控管，男女裸湯區同時段各降低至20人，戶外SPA區為50人。

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