4月才摔死人！火炎山崖邊又見「拉小孩照拍」　網嘆：這家長有事嗎

▲近來苗栗三義火炎山風景區意外頻傳，還是有家長帶著小朋友前去拍照，令人捏一把冷汗。（圖／翻攝自Facebook／我是三義人，照片經變色處理）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗三義火炎山風景區，4月才發生新北市警察爬該處跌落死亡事件，近日又有民眾在網上PO出小朋友站在崖邊拍照的相片，立刻吸引網友一陣撻伐，紛紛表示「真是不良教育」、「這家長有事嗎」、「真是恐龍家長啊！」，還友人說，小孩不懂事，大人也不懂嗎？

新竹林區管理處副處長陳啓榮表示，我們都已經苦口婆心的勸導，但還是防不勝防，面對民眾這樣的動作，我們也無法可罰，且基於開放山林政策，我們也盡量設立告示牌，也積極和苗栗縣政府相關單位持續研擬加強安全防護辦法，以減少意外的發生，但還需靠民眾自己的配合。

▲網友將小孩的照片PO網上傳後，立刻引發議論 。（圖／翻攝自Facebook／我是三義人）

火炎山為國內著名登山步道，4月17日才發生新北市警員林永翰拍照時，不慎墜落約125公尺深的山谷身亡意外，事隔不到1個月，又見家長帶著小朋友前往拍照，而且更接近崖邊，連路過的山友都為他們捏把冷汗；也痛批才剛出人命，真的很不怕死，怎會有這樣的家長一點警覺都沒有。

苗栗縣消防局也強調，火炎山目前列為百大必訪步道之首，由於這區域屬於礫石混雜砂石地質，容易受豪雨沖刷、風化作用一直剝落；平日遊客眾多，近年常發生旅客摔落、身體不適；也呼籲登山前，除評估自身狀況，做好事前登山準備外，攀登時也要注意周遭環境狀況，拍照時也務必遠離崩崖地區，以保障自身安全。

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