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陽明海運等估「逾2000名船員」將抵台！陳宗彥：將落實一人一室檢疫標準

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▲▼0511指揮中心記者會,陳時中,張上淳,陳宗彥,莊人祥,周志浩。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者林妤柔／綜合報導

陽明海運6日時傳出有船員發燒，且船上口罩庫存是零，所幸發出求救信後，已從英國那獲得400片口罩。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，五月下旬到六月份會有許多船返國，初估船員人數為2000到3000人，目前擬定落實一人一室的檢疫標準，下船後也將安排防疫旅館入住。

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陽明海運公司是一艘遠洋貨輪，負責航線是返歐美之間，6日時傳出有船員發燒，而且船上口罩庫存量是零，船長沒有辦法只好寫出求救信，甚至喊話「他們已經面臨隨時停擺的危機」。對此，陽明海運表示，他們收到求救信後，已經從英國補給400片口罩上船，也坦言貨輪沒有經過台灣，補給上確實有困難。

副指揮官陳宗彥表示，遠洋漁船部份會有兩波，大概是在五月下旬到六月份，會有比較多船返國，初估船員數量是2000到3000位。目前已經跟船商、漁業署做相關規劃，會落實一人一室居家檢疫標準，船上會有一部分人先留在船上，也是採一人一室；上陸地部分，會安排防疫旅館入住。

陳宗彥指出，陽明海運跟我國的國籍商船，兩家航運公司登錄在我國國籍，一部份登陸在其他國籍，在靠其他港鋪的時候，也希望其他船員在下船前，在外港時希望先做自我的健康管理。但他表示，這些船因為貨運航線關係，未必會回到國內來，這部份會跟陽明海運做完整了解，也會做適當協助跟處理。

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