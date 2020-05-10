陳時中再答酒店解封：無法跟陳宗彥每晚去查！　地方有疑義再送中央　

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

八大行業因新冠肺炎疫情被要求暫停營業已一個月，台灣疫情趨緩，各界關注解禁與否，但各縣市評估不同，規範是否要全交給中央？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（10日）表示，自己無法跟副指揮官陳宗彥每晚去查，若地方有疑慮，可再送中央。

陳時中說，八大行業交給地方去訂，地方覺得這樣子中央不負責，但問題是指揮中心已訂下相關規範，會了解執行情況的一定是地方，中央沒有辦法。像自己跟陳宗彥每天到酒店去跑，也不可能一間一間去查，在地方就是該根據地方情況，看能力跟做法是不是可以。

請繼續往下閱讀...

陳時中表示，另一個是人力夠不夠，指揮中心提出來的人力就是沒辦法三天兩頭去看，這些都是地方才有辦法衡量，地方如果覺得有疑慮，當然可送到中央，情況跟紓困情況相同，地方收件審查可以就可以。但承接基層的審核指揮中心人力當然不夠，中央的人力本來就在做政策立法相關工作，至於地方跟中央分權體系都很清楚，是不管內政或衛生體系。

陳時中強調，地方在中央授權下執行相關業務，需要解釋就到中央解釋，有疑慮就送到中央處理，這樣完整的作業體系，中央政府跟地方政府都已經做很久了，其實都可完全照此體系做。