陽明貨輪求救信曝光！「有人發燒，沒口罩用」　船長焦急：隨時要停擺

▲陽明海運維明輪。（圖／翻攝自臉書社團SHIPSPOTTING）

記者趙蔡州／綜合報導

陽明海運公司一艘遠洋貨輪，負責航線是返歐美之間，6日時傳出有船員發燒，而且船上口罩庫存量是零，船長沒有辦法只好寫出求救信，甚至喊話「他們已經面臨隨時停擺的危機」。對此，陽明海運表示，他們收到求救信後，已經從英國補給400片口罩上船，也坦言貨輪沒有經過台灣，補給上確實有困難。

全球疫情爆發期間，貨輪為各國運送貨物，物流角色更顯吃重，陽明海運維明輪日前發生狀況，船長在大海中發出一封求救信，表示船上有船員6日開始發燒38.1度，儘管已在船上病房隔離、由專人送餐，但由於到船上的口罩存量是零，全體船員都沒有口罩能使用，暴露在感染的風險中。

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▲維明輪船長寫求救信。（圖／東森新聞）

船長強調，船上沒有收到公司提供任何一個醫療用口罩，根本無法依照公司的防疫指示，無法請全體的船員同仁配戴口罩。他甚至在求救信中寫下重話，「本輪已經面臨隨時停擺的危機，請公司重視並立即送口罩上船，如果沒有實質的支持，光靠努力、犧牲、奉獻等，終將成為義和團。」

對此，陽明海運緊急澄清，他們已從英國補給400片口罩上船，維明輪目前正由英國前往美國紐約航程中。陽明海運表示，發燒的船員體溫介於37.5到38度間，未來若病情惡化才考慮下船就醫，該批船員早在疫情爆發前就上船，至今在船上超過5個月，屆時停靠紐約後將再補充防疫物資。

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