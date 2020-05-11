舒蘭爆13例聚集感染「緊急封城」　陸中央派專家督軍「進入戰時狀態」

▲舒蘭市已實施「封閉管理」，居民不得隨意外出。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

吉林省舒蘭市近日突增13例本土確診病例，並有向周圍城市擴散的情況，舒蘭市長金華11日表示，將依照高風險防控要求，全面進入戰時狀態，對社區進行封閉管理，禁制人員及車輛通行。此外，大陸國家衛健委赴東北三省疫情防控情況指導組的專家也已於10日抵達吉林市及舒蘭市，指導當地的防疫工作。

舒蘭市市長金華指出，舒蘭市出現13例本土確診病例，打破了全省73天無本土新增病例的局面，「這次發生的聚集性疫情，給人民生命安全及身體健康造成重大威脅，教訓慘痛，暴露出我們在常態化疫情防空方面還存在漏洞，也給全省敲響了警鐘。」

金華提到，接下來舒蘭市將汲取教訓，依照高風險防控要求，全面進入戰時狀態，採取最嚴格的管控措施，全力做好流行病學調查、隔離管控、核酸檢測，「對所有社區、村實行『封閉管理』，並嚴格實行交通管制，除了運輸農用物資及生活物資外，其他車輛及人員嚴格限制通行。」

▼舒蘭進入「戰時狀態」，但確診數仍在上升。（圖／彩練新聞）



吉林省疫情防控工作領導小組執行副組長、省政府副秘書長高材林表示，目前排查了2005人，追蹤到確診病例及無症狀感染者密切接觸者290人，都已經按照要求採取相應隔離醫學觀察。

舒蘭市9日一天新增11例本地新冠肺炎確診病例，舒蘭市的風險等級就由「中風險」調整為「高風險」，當地除了實施「封閉管制」外，鐵路，公路客運，公交停運，出租車也全都禁止出城，形同「封城」。

此外，大陸國家衛健委赴東北三省疫情防控情況指導組及國家疾控中心的專家，也已於10日抵達吉林市、舒蘭市，正在指導當地進行防疫。