連4天+0！「29天本土零確診」　陳時中再宣布好消息：368人解除隔離

記者賴文萱／台北報導

國內新冠肺炎（COVlD-19）疫情趨緩，截至今（11）日已連續4天零確診、連續29天無本土個案。指揮中心表示，目前累積確診個案中7人死亡，368人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關129名印度返台民眾，全員持續於集中檢疫所密切健康監測。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

請繼續往下閱讀...

陳時中表示，雖然連續有一段時間沒有本土案例，大家可以過得輕鬆一點，不過現在看到中國放鬆後，又回到高度警戒情況，韓國也有類似情況，所以還是提醒民眾要提高警覺、勤洗手、戴口罩，也要保持社交距離，生病就不要到密集的地方去。

全球累計4,138,100例確診，分布於186個國家/地區；病例數以美國1,351,778例、西班牙224,390例、英國219,183例、義大利219,070例及法國212,206例為多；病例中282,040例死亡，以美國80,458例、英國31,855例、義大利30,560例、西班牙26,621例及法國26,380例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來