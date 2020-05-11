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太平間「屍疊屍」如地獄！厄瓜多男翻遍250具遺體尋父　自己也慘中鏢

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▲厄瓜多。（圖／路透）

▲厄瓜多城市瓜亞基爾（Guayaquil）的送葬隊伍。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，厄瓜多第二大城瓜亞基爾（Guayaquil）成為該國嚴重疫區之一，當地的醫療體系崩潰，死者的遺體在醫院地面或街邊隨處可見。24歲的阿圖羅（Arturo）近日控訴，他的父親上個月死於新冠肺炎後，醫院竟告知他「遺體遺失了」，他在太平間翻遍250具遺體仍然找不到父親。

據CNN報導，阿圖羅的55歲父親拉莫斯（Flavio Ramos）3月底開始出現症狀，阿圖羅開車載父親前往醫院，卻被多家醫院以「沒有床位」為由拒收，找尋了4小時之後，到第11間醫院才肯收治拉莫斯。

父親住院後，阿圖羅驚見病房的地上竟然有兩具遺體，「醫院如戰場般，地上的遺體一個包裹在一個黑色垃圾袋裡，另一個直接被放在地板上，沒人理會。」隔天早上阿圖羅外出買早餐才短短15分鐘，回來時竟聽到父親過世的消息。

父親過世的隔天，阿圖羅想領回父親的遺體，院方卻告知他遺體遺失了，只能去太平間從身分不明的遺體中尋找。阿圖羅表示，「太平間內屍體相互堆疊，像進到了地獄。」他連續找了5天，大約翻遍了250具遺體仍找不到父親的遺體，更不幸的是，阿圖羅也確診了新冠肺炎。

▼瓜亞基爾的醫院裡人滿為患。（圖／路透）

▲。（圖／路透）

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