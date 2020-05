太平間「屍疊屍」如地獄！厄瓜多男翻遍250具遺體尋父　自己也慘中鏢

▲厄瓜多城市瓜亞基爾(Guayaquil)的送葬隊伍。(圖/路透)

記者康心禹/綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐全球,厄瓜多第二大城瓜亞基爾(Guayaquil)成為該國嚴重疫區之一,當地的醫療體系崩潰,死者的遺體在醫院地面或街邊隨處可見。24歲的阿圖羅(Arturo)近日控訴,他的父親上個月死於新冠肺炎後,醫院竟告知他「遺體遺失了」,他在太平間翻遍250具遺體仍然找不到父親。

據CNN報導,阿圖羅的55歲父親拉莫斯(Flavio Ramos)3月底開始出現症狀,阿圖羅開車載父親前往醫院,卻被多家醫院以「沒有床位」為由拒收,找尋了4小時之後,到第11間醫院才肯收治拉莫斯。

Flavio Ramos, 55, died of Covid-19 in Guayaquil, Ecuador. More than a month later, his family still hasn't buried him. They say hospital authorities lost the body. Ramos' son spent days looking through corpses at a morgue in search of his dad, to no avail. https://t.co/YxFfuIkXuP pic.twitter.com/i7sYSxp3R1