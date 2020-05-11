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籲各國支持台參與WHO　陳時中投書捷克媒體：落實健康是基本人權世衛憲章

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▲▼0510中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中說，世衛和各國應關注台灣對全球公衛和防疫的貢獻，讓台灣參與世衛的會議、機制和活動。（圖／指揮中心提供）

文／中央社記者林育立柏林10日專電

捷克媒體「每日新聞」（Deník）今天刊登衛生福利部長陳時中的投書，他在文中分享對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的經驗，呼籲各國支持台灣參與世界衛生組織（WHO）。

陳時中表示，新興傳染病對人類的威脅從未間斷。台灣由於2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的慘痛經驗，去年底即對直航武漢的班機啟動登機檢疫措施，今年1月成立中央流行疫情指揮中心，整合跨部會的防疫資源。

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陳時中提到，政府透過居家檢疫、發燒篩檢、入境檢疫電子系統等方式，配合手機定位追蹤，有效阻絕新型冠狀病毒在社區傳播。政府也管制口罩出口和擴充口罩產能，推動口罩實名購買制度，以確保醫療和防疫的需求。

陳時中表示，台灣雖非世界衛生組織的會員，仍遵守國際衛生條例，並積極與捷克、美國、義大利、法國、德國等國分享確診病例旅遊史等資訊。

陳時中在文末表示，台灣不論在公共衛生的經驗、醫療和健康保險體系、防疫的快篩和疫苗製造能力，都可與世界分享。世衛和各國應關注台灣對全球公衛和防疫的貢獻，讓台灣參與世衛的會議、機制和活動，落實世衛憲章「健康是基本人權」的願景。

「每日新聞」介紹作者陳時中是中華民國（台灣）衛生福利部長。

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