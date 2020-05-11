今年首颱「黃蜂」可能生成！氣象局曝最新預測　15縣市持續豪、大雨特報

▲菲律賓東南方熱帶擾動最快今明2天熱帶性低氣壓，是否成颱變數仍大。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

鋒面來襲及對流發展旺盛，氣象局今（11）持續發布豪、大雨特報，明天仍以北部、東北部有斷續降雨為主，花東及中南部則要留意午後雷陣雨。至於位於菲律賓東南方的熱帶擾動發展，氣象局表示今明2天生成熱帶性低氣壓機率大，不過能否發展成颱風變數仍多，可能影響周末前後的天氣。

氣象預報員陳建安指出，目前影響台灣的鋒面結構不如一開始預想完整，降雨有限，今天降雨主要為午後熱力作用造成降雨。氣象局持續發布豪、大雨特報，花蓮縣及南投縣山區、高雄市山區有局部豪雨，西半部、宜蘭山區及台東有局部大雨發生機率。

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▲鋒面及對流旺盛影響，15縣市持續豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，明天降雨情形與今天類似，北部、東北部仍斷斷續續有雨，花東、中南部山區則要留意午後雷陣雨，並注意雨勢可能會有較大雨勢發生。氣溫方面，明天北台灣27-30度，中部、花東30-33度，南部33-34度。

周三至周五鋒面遠離，水氣不多，各地大都是多雲到晴天氣，僅花東有局部短暫陣雨，全台高溫普遍在30度以上，中南部上看33-34度。

▲周三至周五鋒面遠離，全台高溫普遍在30度以上，中南部上看33-34度。（圖／記者李毓康攝）

周六之後的天氣則要視位於菲律賓東南方的熱帶擾動發展，氣象局指出，今明兩天發展成熱帶性低氣壓的機率高，但是否會變成今年首颱「黃蜂（Vongfong，澳門命名）」，變數還很大，對台灣的影響程度不確定也很大。

氣象局進一步表示，美國模式預測，該熱帶擾動可能會發展到中度颱風程度，但轉向點離台灣很遠，影響僅限海面，以16日最接近，17、18日就遠離；歐洲模式則預測，該擾動僅能發展成熱帶性低氣壓或輕度颱風，但會接近巴士海峽，靠台灣比較近，以18日最接近。

▲菲律賓東南方的熱帶擾動，最快今明兩天發展成熱帶性低氣壓，但是否影響台灣變數仍大。（圖／中央氣象局）

氣象局說，各國模式預測相差很大，周末會不會影響台灣，要再等2-3天，等結構發展扎實之後再去判斷。目前預報，周末前後該系統可能會為台灣帶來水氣，16-18日南部、東南部會有短暫陣雨，其他地區多雲，不過，中午過後各地山區會有短暫雷陣雨，但不確定性仍大。

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