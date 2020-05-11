　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今年首颱「黃蜂」可能生成！氣象局曝最新預測　15縣市持續豪、大雨特報

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲菲律賓東南方熱帶擾動最快今明2天熱帶性低氣壓，是否成颱變數仍大。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

鋒面來襲及對流發展旺盛，氣象局今（11）持續發布豪、大雨特報，明天仍以北部、東北部有斷續降雨為主，花東及中南部則要留意午後雷陣雨。至於位於菲律賓東南方的熱帶擾動發展，氣象局表示今明2天生成熱帶性低氣壓機率大，不過能否發展成颱風變數仍多，可能影響周末前後的天氣。

氣象預報員陳建安指出，目前影響台灣的鋒面結構不如一開始預想完整，降雨有限，今天降雨主要為午後熱力作用造成降雨。氣象局持續發布豪、大雨特報，花蓮縣及南投縣山區、高雄市山區有局部豪雨，西半部、宜蘭山區及台東有局部大雨發生機率。

請繼續往下閱讀...

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲鋒面及對流旺盛影響，15縣市持續豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，明天降雨情形與今天類似，北部、東北部仍斷斷續續有雨，花東、中南部山區則要留意午後雷陣雨，並注意雨勢可能會有較大雨勢發生。氣溫方面，明天北台灣27-30度，中部、花東30-33度，南部33-34度。

周三至周五鋒面遠離，水氣不多，各地大都是多雲到晴天氣，僅花東有局部短暫陣雨，全台高溫普遍在30度以上，中南部上看33-34度。

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,高溫,中暑,烈日,防曬,遮陽,行人,路人,老外,西方人,觀光客,遊客,旅行。（圖／記者李毓康攝）

▲周三至周五鋒面遠離，全台高溫普遍在30度以上，中南部上看33-34度。（圖／記者李毓康攝）

周六之後的天氣則要視位於菲律賓東南方的熱帶擾動發展，氣象局指出，今明兩天發展成熱帶性低氣壓的機率高，但是否會變成今年首颱「黃蜂（Vongfong，澳門命名）」，變數還很大，對台灣的影響程度不確定也很大。

氣象局進一步表示，美國模式預測，該熱帶擾動可能會發展到中度颱風程度，但轉向點離台灣很遠，影響僅限海面，以16日最接近，17、18日就遠離；歐洲模式則預測，該擾動僅能發展成熱帶性低氣壓或輕度颱風，但會接近巴士海峽，靠台灣比較近，以18日最接近。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲菲律賓東南方的熱帶擾動，最快今明兩天發展成熱帶性低氣壓，但是否影響台灣變數仍大。（圖／中央氣象局）

氣象局說，各國模式預測相差很大，周末會不會影響台灣，要再等2-3天，等結構發展扎實之後再去判斷。目前預報，周末前後該系統可能會為台灣帶來水氣，16-18日南部、東南部會有短暫陣雨，其他地區多雲，不過，中午過後各地山區會有短暫雷陣雨，但不確定性仍大。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
小甜甜病床照曝光！「自己吃藥解決」變大病：老天給我嚴重警告
男打爆女友「切割多塊塞廁所」　拔下牙齒串成項鍊
滴妹砸百萬開飲料店　幕後投資人曝光！網驚：背景超狂
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

捲起袖子母親節加班全力協助　中市府今發出紓困補助28人、57萬元

408處關懷據點、8間親子館何時開放　盧秀燕：2階段進行

農漁民急難萬元紓困金申請首日　新北農業局超前部署人流順暢

農民擴大紓困補助運作順暢　陳吉仲：99萬農民1萬元直接入帳

高雄舞廳、酒店何時能復業？　韓國瑜：聽候中央指示

盤點雙北各區居民特徵！三重人聞槍響「一反應」笑炸　網推爆：淡水全中

今年首颱「黃蜂」可能生成！氣象局曝最新預測　15縣市持續豪、大雨特報

陸生檢舉逼教授道歉！招名威意外曝超狂身份　「毒理專家」全台僅4人

台師大美術館落成2年不裝冷氣　校方4點聲明：預計明年3月完工

提「中華民國」惹怒陸生！中原大學教授「遭校方逼道歉」...潘文忠：不許矮化國格

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

《夫婦的世界》金喜愛絕望尋死暖醫救人　兒子受委屈...反攻小三：我們上床了！

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

擁2億不動產、開名車也搶辦紓困金　老翁開賓士抵市公所：車向朋友借的

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

汪東城認和藤井Lena「只是緋聞」　戀愛等緣分：努力跟上辰亦儒的腳步！

捲起袖子母親節加班全力協助　中市府今發出紓困補助28人、57萬元

408處關懷據點、8間親子館何時開放　盧秀燕：2階段進行

農漁民急難萬元紓困金申請首日　新北農業局超前部署人流順暢

農民擴大紓困補助運作順暢　陳吉仲：99萬農民1萬元直接入帳

高雄舞廳、酒店何時能復業？　韓國瑜：聽候中央指示

盤點雙北各區居民特徵！三重人聞槍響「一反應」笑炸　網推爆：淡水全中

今年首颱「黃蜂」可能生成！氣象局曝最新預測　15縣市持續豪、大雨特報

陸生檢舉逼教授道歉！招名威意外曝超狂身份　「毒理專家」全台僅4人

台師大美術館落成2年不裝冷氣　校方4點聲明：預計明年3月完工

提「中華民國」惹怒陸生！中原大學教授「遭校方逼道歉」...潘文忠：不許矮化國格

Chuck 70染上粉嫩色！Converse超夯系列更環保　提前鎖定夏季最高顏值鞋款

腳踝扭傷小心「骨壞死」！醫曝超強破壞性：骨頭的大麻煩

議員質詢虐童案反被社工「反咬」？！　林燕祝：社工修理議員之風不可長！

中職／球迷擊掌、躲雨有群聚風險？吳志揚：都有戴口罩

BMW擋門口被貼「好狗不擋路」　違停車主竟告2罪再索賠26萬...法官全打臉

金泰希《鬼媽媽》劇本最心痛一幕只播出1分半：拍完仍在車上哭不停

衝夜店狂歡86人慘確診！年輕人「不懂事」成禍首　韓媒大罵：防疫倒退回一個月前！

玉山盃520平鎮三重兩地開打　U18亞青9月如期舉行

撕下「小媽媽」負面標籤　南投醫院、勵馨基金會「孕後青春」攝影展

捲起袖子母親節加班全力協助　中市府今發出紓困補助28人、57萬元

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

看衰滴妹手搖飲！鄉民賭上薪水：撐不過5年

即／大雷雨彈強襲！3縣市灌1小時紅爆

新冠肺炎再1人死亡！　案197多重器官衰竭不治

今年首颱黃蜂恐生成！最新2路徑出爐

「壞心女車長」曝光！曾分享苦讀心得

全台連下2天防大雨地區曝　1號颱可能生成！模擬路徑出爐

民宿帶住客夜闖太魯閣！封閉秘境開洗頭趴

反光背心底下全空！工地妹真實身分被挖出

北北桃15縣市山區「大雨特報」齊發

新冠肺炎第7死「40多歲男本身無慢性病」

藥妝店結帳時被問：妳是員工嗎？真相糗爆

爸媽是阿公和阿嬤　他千斤蒜頭賣不出

更多熱門

相關新聞

北北桃15縣市山區「大雨特報」齊發

北北桃15縣市山區「大雨特報」齊發

受到鋒面影響及對流發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局今（11）日針對台灣各地山區發布大雨特報，北北桃等15縣市山區防局部大雨發生，也要注意雷擊及強陣風。

全台連下2天防大雨地區曝　1號颱可能生成！模擬路徑出爐

全台連下2天防大雨地區曝　1號颱可能生成！模擬路徑出爐

今年首颱黃蜂恐生成！最新2路徑出爐

今年首颱黃蜂恐生成！最新2路徑出爐

即／大雷雨彈強襲！3縣市灌1小時紅爆

即／大雷雨彈強襲！3縣市灌1小時紅爆

氣象局示警鋒面下雨熱區：防劇烈天氣

氣象局示警鋒面下雨熱區：防劇烈天氣

關鍵字：

天氣氣象局氣象雲颱風黃蜂颱風

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

坐不住解安全帶　5歲童國道遭拋飛

世衛稱WHA決議驅逐台灣代表　實情曝光

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

看衰滴妹手搖飲！鄉民賭上薪水：撐不過5年

男友在門外…台中妹遭神棍性侵：拿出來了

加拿大向中國買口罩800萬片報廢　趕找台灣下1000萬片單

驚悚畫面曝！粉褲妹躺路中遭輾拖行「Y字形蜷曲成L」

即／大雷雨彈強襲！3縣市灌1小時紅爆

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

周揚青屠豬18天親吐：很痛苦！羅志祥是最愛的一次

酒店妹吹氣＋塞舔！下一秒…男業務耳膜「蕉皮式爆裂」醫秒傻

更多

最夯影音

更多
建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？
郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面