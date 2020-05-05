葡萄王兄弟鬩牆鬧上法庭　老母痛苦拒作證…弟被控偽造董事會紀錄不起訴

▲葡萄王生技董事長被檢舉涉嫌偽造董事會議紀錄，因罪嫌不足不起訴。（圖為資料照／記者沈繼昌攝）

記者劉昌松／台北報導

葡萄王生技公司爆發兄弟鬩牆之爭，現任董事長曾盛麟遭檢舉，讓非董事的表哥，違法代替表弟出席2015年董事長改選會議，涉嫌偽造會議紀錄，但因與會董事都說，多年不見這對表兄弟，分不清誰是誰，曾家老母親則婉拒出庭表示，很難過家事鬧上法庭，無論說什麼，都會對1個兒子不利，檢察官5日以罪嫌不足處分不起訴。

老牌葡萄王生技公司從2016年開始發生經營權之爭，前董事長曾水照原本安排長子曾盛陽進入葡萄王公司擔任總經理，但後來曾水照過世後，變成弟弟曾盛麟成為葡萄王接班人，曾盛陽憤而出清公司持股，兄弟鬩牆正式浮上檯面。

被認為是長子派的葡萄王前營業部總監陳清裕檢舉，曾盛麟和施姓法務主任，在2015年主導董事長改選會議時，明知其中1名董事是曾家的賴姓表弟缺席，由董事的表哥違法代表與會，卻製作不合法的會議紀錄，涉嫌偽造文書；不過曾盛麟表示，分不清這對賴姓表兄弟誰是誰，而曾盛麟的姊姊也作證，已有幾十年沒見過這對表兄弟，無法分辨。

檢察官一度要傳喚曾母出庭說明，但曾母寫信陳情表示，對於家族糾紛上法庭已經感到很難過，如果出庭作證，不是對長子曾盛陽不利，就是對次子曾盛麟不利，希望能不要作證，檢察官綜合考量，無證據顯示曾盛麟和施姓法務主任明知賴姓表兄弟違法代表開會，處分不起訴。

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