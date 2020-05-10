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低調戰術無用！藍民調「逾5成挺罷韓」　親韓人士曝「最後絕招」：先備而不用

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武漢肺炎疫情未歇，韓國瑜（中）3日親自坐鎮指揮防疫兵推演練，但被質疑是為反罷免出招，讓他終於忍不住動怒。

圖、文／鏡週刊

高雄市長韓國瑜罷免投票倒數1個月，韓陣營反制罷免的策略尚未拍板，但態勢由低調轉趨強勢壓制罷韓團體，可能與國民黨內部最新出爐的民調有關，該項調查有近5成2的高雄市民願意在6月6日出門投票，顯示韓營之前對罷免案採取低調的作法並未發揮作用。

藍營內部評估，在可能衝破罷免門檻的高投票率下，韓營最後關頭不排除祭出動員投票，以爭取挺藍勢力回流，與罷免派正面對決。

武漢肺炎（COVID-19）疫情未歇，高雄市長韓國瑜3日實施兵推演練，在四維、鳳山行政中心，動員200餘人模擬社區感染情境，測試各單位應變能力。但另方面，罷韓團體則質疑韓大動作兵推，只是為反制罷韓出招，讓韓在演習結束後一度耐不住性子反批，市府做任何事都被扣到罷韓投票，「這樣的想法太偏狹！」

　

防禦罷免　步調混亂

距離罷韓投票僅剩一個月，韓國瑜的市長保衛戰已到最後關頭，但韓營與國民黨中央至今卻仍未定調這場投票是「投或不投」，讓挺韓的支持者焦慮不堪。本刊調查，藍營高層研判，罷韓在疫情期間未見冷卻，黨雖多次透過管道建議韓營採取積極的防守策略反制，但韓營對最後階段該採取何種策略，是冷處理或高調回擊？內部始終有二派不同看法，正反意見至今持續拉扯，讓韓營的防禦罷免步調顯得十分混亂。

面對投票倒數計時，罷韓團體持續猛打韓國瑜落跑、執政失利，籲高雄人站出來投票。（高雄Wecare提供）

知情人士透露，藍營內部日前針對罷韓議題做民調，為降低政治性，命題方式還經過特別設計，將中央防疫成效與罷韓等議題交互融入提問中，藉此提高受訪者對民調的信任度，但讓藍營人士訝異的是，這份設計過的民調顯示，仍有近52%的高雄市民有意出門參與罷韓投票，已遠遠超過罷免成立所需的25％投票門檻。

罷韓攻防持續升高，罷免團體近日掛起宣傳看板，但遭韓市府以未依法申請為由拆除。（翻攝自民視）

　

看板大戰　棄冷處理

據藍營人士觀察，該份民調之所以投票率偏高，主要是因韓營尚未向支持者說明是否要投反對票，但從先前韓營主動祭出法律戰反制罷免，到近日韓公開為夫人李佳芬遭質疑介入市政展開反擊，似有意直接與罷韓團體正面對決的趨勢，防止罷免案過關。

罷韓團體啟動「城市清汙　長征百里」行動，4月28日赴四維行政中心向韓國瑜下戰帖。（高雄Wecare提供）

該人士說，韓營的策略包括持續打防疫牌，且以避免群聚為由，減少學校出借罷韓投票場地，以及在藍營議會席次的優勢下沒收臨時會，並技巧性地幫韓在罷韓投票前躲過議會總質詢等，都可看出韓營為反制罷免案的用心。

不過，該人士也說，無論韓營再如何低調、如何冷處理，表態願意去投票的，「從罷免成案後就從沒低過50%。」面對此一趨勢，韓營不得不思考轉趨高調主導反制罷韓策略，但這過程黨中央反而一直插不上手。

該人士指出，從近日韓市府與罷韓團體的「看板大戰」可看出，韓營對罷免案已逐漸放棄冷處理，但這究竟是福是禍？唯有票投出來才可論斷，不過，從民調趨勢看來，似與韓營的作法背道而馳，的確令人憂心。

不只罷韓團體祭出看板大戰，挺韓勢力也開始回擊，以實名制方式挺韓。（翻攝自高雄點Kaohsiung臉書）

　

挺韓陣營　陷低氣壓

對此，親韓人士則表示，與其坐以待斃，等待罷免案過關，市府高層也必須做好回擊準備，在最後階段不排除動員挺韓民眾參與投票，「但這個選項只是先備而不用，否則過早動員，只會替罷韓團體拉高聲量而已。」

該人士透露，雖然韓營至今未定調是否動員投票，但近日內部也開始啟動戰略布局，包含透過國民黨立法院黨團，發動交通委員會南下考察愛情摩天輪的行程，以及私下與黨內具聲望的民意代表接觸，商討選前「助選」方案，都在為日後動員埋下伏筆。

此外，韓營近日也積極安撫基層情緒，特別是與先前暗地倒戈加入罷韓連署的藍營民代私下溝通，盼化解不滿，但讓韓始料未及的是，一波未平一波又起，向來被視為挺韓最力的黃復興黨部，最近卻集體陷入低氣壓狀態，對挺韓也感到意興闌珊，原因則指向江啟臣4月上旬簽派的黨務人事案。

積極回防罷免案的韓陣營，未料江啟臣派簽的黃復興人事案，很可能替罷免增添變數。

一位南部的退役軍系大老向本刊表示，黨主席江啟臣任命新任黃復興黨部主委臧幼俠後，引起各地軍系強烈反彈，主因除了臧僅是少將退伍，打破黃復興過去由上將領導的慣例，讓所有退役高階幹部更不滿的是，在人事交接前一天，才臨時收到黨中央以LINE通知，任期到當晚零時停止，「連給人收東西的時間都沒有，簡直粗暴！」

　

臨陣換將　折損戰力

該名大老還指出，臧啟用的支黨部主委，多屬他親近的後備軍人系統，未顧及軍種比例與地方特性，在新任的16位黃復興支黨部主委中，海軍、空軍僅各有一位；另以高雄為例，因在地海軍人數多，過去長期由海軍的退役軍人擔任支黨部主委，但此次卻由後備系統的廖使賢出線，與在地連結不深，「在罷韓投票之前，短時間內能整合軍心嗎？恐怕非常不樂觀！」

韓陣營至今尚未定調投票策略，但近日已悄悄啟動戰略布局，將再度凝聚挺韓勢力歸隊。

一位不願具名的黃復興幹部表示，過去黃復興黨員只要黨中央下達選舉指示，都會使命必達，但在這波人事更換後，不少人對黨已心灰意冷，若接下來要為反罷韓動員，「雖然黃復興有不少人支持韓國瑜，但也有人不是韓的鐵粉！那為什麼還要聽黨中央的指揮？」

「臨陣換將是兵家大忌，罷韓對決前大動人事，戰力不折損才怪！」該名幹部說，曾有人建議黨中央應在罷免投票結束後，再更換高雄支黨部主委，但意見未被採納，如今罷韓來勢洶洶，藍營要怎麼整合地方士氣，並穩定在地軍心，避免引發出走潮？實在令人擔憂。

遭民進黨質疑逃避議會監督的韓國瑜，4日終於進到議事廳，針對疫情進行專案報告。（高市府提供）

對於黃復興內部因人事更迭出現雜音，藍營人士認為，黃復興黨部的戰力看似逐漸疲弱，但仍是藍營動員力最強的部隊，影響力也不局限於黨內選舉，黨中央應盡力溝通、消弭異音，「江啟臣在證明自己是能開創新局的黨主席前，恐怕要先指揮這批大軍挺過罷韓硬仗」，眾人都正張大眼睛在看。


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