　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

三節合一！佛教界領全球54國「線上浴佛」　祈願疫情消弭

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼2020年「佛誕節、母親節、慈濟日」三節合一首場浴佛典禮在5月10日上午7點展開，在台北臨濟護國禪寺、花蓮靜思精舍，佛教諸山法師透過科技帶領全球至少54個國家地區民眾，以至少9種語言「線上浴佛祈福」。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供、文／林佳予

2020年「佛誕節、母親節、慈濟日」三節合一首場浴佛典禮在5月10日上午7點展開，在台北臨濟護國禪寺、花蓮靜思精舍，佛教諸山法師透過科技帶領全球至少54個國家地區民眾，以至少9種語言「線上浴佛祈福」。全球5大洲儘管有時差，透過科技無秒差，雲端浴佛匯聚祝福。佛教界諸山長老、法師們齊念懺悔文、祈福文，台北臨濟禪寺住持悟潔法師、花蓮靜思精舍證嚴法師開示，祝福疫情消弭。

慈濟基金會指出，新冠病毒疫情儘管在台灣已趨緩，但在許多國家仍未控制、甚至封城，病毒影響各國人民的生活，此時更需宗教的力量安撫人心，匯聚眾人的祝福力量。每年母親節當天是佛誕節，佛教徒為了感恩佛陀來到人間，以浴佛祈福感念佛恩、父母恩、眾生恩。2020年因應疫情，台灣各佛教界一起帶動信徒「線上浴佛祈福」，盼這波佛經所云的小三災─瘟疫，趕快消弭，讓人人回到正常生活。

▼花蓮靜思精舍由法師帶領16位清修士、32位包含慈濟四大志業執行長、主管們虔誠禮敬諸佛。

請繼續往下閱讀...

▲▼2020年「佛誕節、母親節、慈濟日」三節合一首場浴佛典禮在5月10日上午7點展開，在台北臨濟護國禪寺、花蓮靜思精舍，佛教諸山法師透過科技帶領全球至少54個國家地區民眾，以至少9種語言「線上浴佛祈福」。（圖／慈濟基金會提供）

2020年佛誕節由慈濟擔任全球「線上浴佛祈福」轉播，邀請十方大德線上祈福。因應疫情，在台北臨濟護國禪寺、花蓮靜思精舍的戶外浴佛台舉辦，由法師帶領全球「線上祈福」，更配合政府防疫規定控制人數。在台北臨濟護國禪寺有30位法師，在花蓮靜思精舍則有62位法師帶領16位清修士、32位包含慈濟四大志業執行長、主管們虔誠禮敬。

▼花蓮靜思精舍由法師帶領16位清修士、32位包含慈濟四大志業執行長、主管們虔誠禮敬諸佛。

▲▼2020年「佛誕節、母親節、慈濟日」三節合一首場浴佛典禮在5月10日上午7點展開，在台北臨濟護國禪寺、花蓮靜思精舍，佛教諸山法師透過科技帶領全球至少54個國家地區民眾，以至少9種語言「線上浴佛祈福」。（圖／慈濟基金會提供）

法師以佛教莊嚴祈禱形式，領眾恭讀懺悔文、祈禱文，感恩佛恩、父母恩、眾生恩。臨濟禪寺住持悟潔法師開示指出，雖然浴佛場地人數不多，透過電視轉播，有千千萬萬的有情眾生共沐佛恩。這段時間受到疫情影響，世間眾生接受苦厄，唯有佛法能讓我們明白因緣果報、業力不可轉。悟潔法師法師祈禱：「願佛法興顯，廣披四方，願瘟疫遠離、人人安康」。

慈濟證嚴法師感恩諸山長老帶領全球祈福，向天祈禱懺悔，低頭虔誠感恩。證嚴法師指出，這一波疫情帶給人間大教育，提醒我們世間無常，一個病毒就可以影響全球，人人自危。證嚴法師表示，這個時候最重要是安住人心、匯合虔誠的心，上達諸佛菩薩聽，祈求諸佛菩薩給人間祝福，疫情快速消弭。

▼透過線上科技，民眾不需外出就能線上浴佛祈福。

▲▼2020年「佛誕節、母親節、慈濟日」三節合一首場浴佛典禮在5月10日上午7點展開，在台北臨濟護國禪寺、花蓮靜思精舍，佛教諸山法師透過科技帶領全球至少54個國家地區民眾，以至少9種語言「線上浴佛祈福」。（圖／慈濟基金會提供）

台灣時間早上7點全球各地線上浴佛祈福，在美洲部分國家是晚上7點，在歐洲、非洲國家則是凌晨1點，54個國家地區慈濟志工儘管無法到慈濟會所，甚至無法出門，透過電視轉播、行動裝置連線祈禱。

因應疫情，慈濟取消每年在中正紀念堂的萬人浴佛，5月10日一早仍有12個國家使節代表，以及台灣部會首長、各縣市單位代表參加「線上浴佛祈福」。

▼過去參加過慈濟浴佛的各國使節，也線上浴佛，圖為比利時駐馬來西亞大使帕斯卡爾。

▲▼2020年「佛誕節、母親節、慈濟日」三節合一首場浴佛典禮在5月10日上午7點展開，在台北臨濟護國禪寺、花蓮靜思精舍，佛教諸山法師透過科技帶領全球至少54個國家地區民眾，以至少9種語言「線上浴佛祈福」。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟基金會表示，2020年佛誕節「線上浴佛」以中文為主，另有8種語言同步口譯，包含英語、西語、泰語、日語、葡萄牙語、緬甸語、菲律賓語、僧伽羅語等，民眾可透過網路回朔浴佛，線上浴佛連結：http://daai.tv/news/topic/1012 

ET快訊
國道一號北上大貨車追撞拖吊車..車頭整個撞爛！司機慘卡駕駛座
尹馨自爆罹癌二期「已切右腎」！腫瘤長7公分⋯加護病房熬1個月
波神女星「月陪富商4次賺50萬」！被騙當小三激戰不戴套
「健保卡剪碎」灑一地！八里渡船頭雙屍　兒哭崩：已經3年沒見過
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黑啤酒冒出「塑膠球」！她第一次喝嚇問正常嗎？　網解答：有這顆才貴桑桑

台鐵拚了！5款觀光列車計畫曝光　「鑽石奢華寢台列車」能躺在車內看星空

歡慶母親節！台中市推出「康乃馨版」小綠人　民眾大讚：好有愛

三節合一！佛教界領全球54國「線上浴佛」　祈願疫情消弭

快訊／強對流雲系發展！　台中「2地區」防瞬間大雨、雷擊冰雹

新冠遇上復仇者聯盟…單日業績破15萬　免老闆送！「漫威」最吸金小物曝

她2歲遭棄養罹患皮膚癬！正妹與寄養爸媽溫馨相會　大啖三杯雞+蜂蜜水

珍珠奶茶冰回歸！全聯新品500g桶裝「成功還原珍奶」　網好評：超軟Q

「我第一個沒有母親的母親節」…陳時中感性坦言：壓力很大，每天狀況不斷

口罩外層「多一小片透明布」！貼心設計藏巧思　用途曝：眼鏡族必備

棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

賴弘國為娶阿嬌差點破產　胡瓜看小禎：醫生很有錢吧！？

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

沒在Set的！超瞎母親節街訪 老媽整天耍廢...煮飯靠外勞？

《夫婦的世界》兒子再次目睹爸爸外遇！　看到他們恩愛..崩潰：道歉就能被原諒嗎

陳艾琳顧小孩「和老公.婆婆一起排班」！　關於羅志祥「多人運動」：講不出什麼好話

黑啤酒冒出「塑膠球」！她第一次喝嚇問正常嗎？　網解答：有這顆才貴桑桑

台鐵拚了！5款觀光列車計畫曝光　「鑽石奢華寢台列車」能躺在車內看星空

歡慶母親節！台中市推出「康乃馨版」小綠人　民眾大讚：好有愛

三節合一！佛教界領全球54國「線上浴佛」　祈願疫情消弭

快訊／強對流雲系發展！　台中「2地區」防瞬間大雨、雷擊冰雹

新冠遇上復仇者聯盟…單日業績破15萬　免老闆送！「漫威」最吸金小物曝

她2歲遭棄養罹患皮膚癬！正妹與寄養爸媽溫馨相會　大啖三杯雞+蜂蜜水

珍珠奶茶冰回歸！全聯新品500g桶裝「成功還原珍奶」　網好評：超軟Q

「我第一個沒有母親的母親節」…陳時中感性坦言：壓力很大，每天狀況不斷

口罩外層「多一小片透明布」！貼心設計藏巧思　用途曝：眼鏡族必備

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

生活熱門新聞

悍將女球迷太兇！11秒晃動主持人嚇傻

里長崩潰：誰抗議？　網照片打臉

交通部抓包「千人重複領補助」！林佳龍：全會追回

爸媽是阿公和阿嬤　他千斤蒜頭賣不出

梅雨鋒面閃電對流來襲！下周恐有颱發展

晚間變天！梅雨季第一道鋒面來了「全台防大雨」連下2天　

「果凍牌口罩來了」3色可選...藥局地點曝光！

第一道梅雨鋒面？雷雨彈變天時程出爐

北市河川魚暴斃　民：空氣都惡臭

抗議設基地台　彰化和美萬人斷訊

台貨輪求救信曝　有人發燒零口罩

南投飆40°C創今年最高溫　鄭明典警告

若開放後「多久敢去日本？」網點出一條件：衝了

「靠北蘇睏」奇文共賞！網笑到肚痛

更多熱門

相關新聞

社區安全了！陳時中：將推防疫旅遊

社區安全了！陳時中：將推防疫旅遊

國內新冠肺炎（COVlD-19）疫情趨緩，已經28天本土零確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前是已經過了2個潛伏期，基本上可以說是一個安全社區，後續餐飲、觀光業將推安心飲食、防疫旅遊，會一階段一階段來做。

川崎氏症增加？張上淳：亞洲沒個案

川崎氏症增加？張上淳：亞洲沒個案

陳時中：花蓮要送300份紓困案沒必要

陳時中：花蓮要送300份紓困案沒必要

陳時中否認交辦開罰「水神」

陳時中否認交辦開罰「水神」

陳時中：「28個本土0」送給全天下母親

陳時中：「28個本土0」送給全天下母親

關鍵字：

佛誕節靜思精舍臨濟護國禪寺慈濟證嚴法師悟潔法師新型冠狀病毒

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

愛吃炸雞！年輕妹罹乳癌離世…營養師曝婦科疾病「4地獄食物」

若罷韓成功…這招恐讓高雄都是代理市長

基地台斷　里長崩潰：到底是誰抗議？

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

孫生收監獄通知「媽媽狀況不好」！母親節探監心痛哽咽

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

阿嬌爆不滿老公財力差！現實內幕曝光

「來大都找我」等27年！電影《倚天屠龍記》選角造型公開

趙孟姿懷孕突想吃麥當勞…拜託很久許孟哲才答應

即／21歲軍人開車碰撞重機！後座女身亡

悍將女球迷太兇！11秒晃動主持人嚇傻

小王「1夜9次」讓她受不了最後清醒

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

賴弘國澎湖打卡曝心境　阿嬌為小20歲鮮肉灑30萬

更多

最夯影音

更多
棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜

棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜
給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

賴弘國為娶阿嬌差點破產　胡瓜看小禎：醫生很有錢吧！？

賴弘國為娶阿嬌差點破產　胡瓜看小禎：醫生很有錢吧！？

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面