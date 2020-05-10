三節合一！佛教界領全球54國「線上浴佛」　祈願疫情消弭

圖／慈濟基金會提供、文／林佳予

2020年「佛誕節、母親節、慈濟日」三節合一首場浴佛典禮在5月10日上午7點展開，在台北臨濟護國禪寺、花蓮靜思精舍，佛教諸山法師透過科技帶領全球至少54個國家地區民眾，以至少9種語言「線上浴佛祈福」。全球5大洲儘管有時差，透過科技無秒差，雲端浴佛匯聚祝福。佛教界諸山長老、法師們齊念懺悔文、祈福文，台北臨濟禪寺住持悟潔法師、花蓮靜思精舍證嚴法師開示，祝福疫情消弭。

慈濟基金會指出，新冠病毒疫情儘管在台灣已趨緩，但在許多國家仍未控制、甚至封城，病毒影響各國人民的生活，此時更需宗教的力量安撫人心，匯聚眾人的祝福力量。每年母親節當天是佛誕節，佛教徒為了感恩佛陀來到人間，以浴佛祈福感念佛恩、父母恩、眾生恩。2020年因應疫情，台灣各佛教界一起帶動信徒「線上浴佛祈福」，盼這波佛經所云的小三災─瘟疫，趕快消弭，讓人人回到正常生活。

▼花蓮靜思精舍由法師帶領16位清修士、32位包含慈濟四大志業執行長、主管們虔誠禮敬諸佛。

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2020年佛誕節由慈濟擔任全球「線上浴佛祈福」轉播，邀請十方大德線上祈福。因應疫情，在台北臨濟護國禪寺、花蓮靜思精舍的戶外浴佛台舉辦，由法師帶領全球「線上祈福」，更配合政府防疫規定控制人數。在台北臨濟護國禪寺有30位法師，在花蓮靜思精舍則有62位法師帶領16位清修士、32位包含慈濟四大志業執行長、主管們虔誠禮敬。

▼花蓮靜思精舍由法師帶領16位清修士、32位包含慈濟四大志業執行長、主管們虔誠禮敬諸佛。

法師以佛教莊嚴祈禱形式，領眾恭讀懺悔文、祈禱文，感恩佛恩、父母恩、眾生恩。臨濟禪寺住持悟潔法師開示指出，雖然浴佛場地人數不多，透過電視轉播，有千千萬萬的有情眾生共沐佛恩。這段時間受到疫情影響，世間眾生接受苦厄，唯有佛法能讓我們明白因緣果報、業力不可轉。悟潔法師法師祈禱：「願佛法興顯，廣披四方，願瘟疫遠離、人人安康」。

慈濟證嚴法師感恩諸山長老帶領全球祈福，向天祈禱懺悔，低頭虔誠感恩。證嚴法師指出，這一波疫情帶給人間大教育，提醒我們世間無常，一個病毒就可以影響全球，人人自危。證嚴法師表示，這個時候最重要是安住人心、匯合虔誠的心，上達諸佛菩薩聽，祈求諸佛菩薩給人間祝福，疫情快速消弭。

▼透過線上科技，民眾不需外出就能線上浴佛祈福。

台灣時間早上7點全球各地線上浴佛祈福，在美洲部分國家是晚上7點，在歐洲、非洲國家則是凌晨1點，54個國家地區慈濟志工儘管無法到慈濟會所，甚至無法出門，透過電視轉播、行動裝置連線祈禱。

因應疫情，慈濟取消每年在中正紀念堂的萬人浴佛，5月10日一早仍有12個國家使節代表，以及台灣部會首長、各縣市單位代表參加「線上浴佛祈福」。

▼過去參加過慈濟浴佛的各國使節，也線上浴佛，圖為比利時駐馬來西亞大使帕斯卡爾。

慈濟基金會表示，2020年佛誕節「線上浴佛」以中文為主，另有8種語言同步口譯，包含英語、西語、泰語、日語、葡萄牙語、緬甸語、菲律賓語、僧伽羅語等，民眾可透過網路回朔浴佛，線上浴佛連結：http://daai.tv/news/topic/1012