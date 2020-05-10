柯P稱開罰「水神」66萬元是中央交辦　陳時中否認曝開罰主因

▲陳時中否認中央交辦開罰水神。（圖／疾管署提供）

記者賴文萱／台北報導

旺旺集團旗下品牌「水神」次氯酸抗菌液，遭民眾投訴涉及廣告不實，由食藥署移送北市衛生局調查，並依違反藥事法開罰66萬元。對此，台北市長柯文哲10日表示，他自己也有去問局長說「一定要罰嗎？」，「他說這個是人家檢舉，中央又交辦，所以還是那四個字叫依法行政」。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中否認，強調因為不是藥品，所以不能做療效廣告。

對於柯文哲上午指稱，開罰水神是中央交辦，對此，陳時中今在中央流行疫情指揮中心記者會回應，從來沒有中央交辦過，主要是因為水神不是藥品的，不能做療效廣告。

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中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥補充，水神是次氯酸水，但針對防疫部分，在疫情期間是消毒水跟酒精療效比較好，重申開罰不是指揮中心交辦，針對使用在物品上或是能不能夠喝等問題，這部分有疑慮就由衛生局做研判。

▲柯文哲出席安龍護國祈福大典。（圖／記者楊詩益攝）

柯文哲上午受訪時表示，當台北市長要尊重公務員決定，館長被罰50萬，他當時問說一定要罰嗎？公務員說依法行政，「依法行政老闆也沒有話好講」；這次輪到旺旺被罰，他自己也有去問局長說「一定要罰嗎？」，「他說這個是人家檢舉，中央又交辦，所以還是那四個字叫依法行政」。

柯文哲重申「依法行政」，所以人家檢舉，請當事人來說明，充分說明之後，還有一個類似委員會來判定說，這個回答有沒有可以不用罰，拖比較久的時間，表示有用比較嚴謹的程序，最後結果還是要罰，館長被罰、旺旺也要罰，表示北市府依法行政。

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