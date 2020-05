北韓革命聖地三池淵升格為市！　衛星照曝「烏托邦計畫」邁入新階段

▲ 金正恩去年12月在三池淵剪綵。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

北韓領導人金正恩消失逾半月後現身,外表看來並無異狀,令外界更加好奇他過去20天的行蹤和平壤當局的動向。北韓監測網站《NK PRO》透過衛星照發現,三池淵市及周邊地區重大重建計畫正邁入第三階段,今年截至目前就有多達8個地區的房屋及公共建築被大規模拆除或重建。

三池淵市位於北韓兩江道東北部,北、西與中國吉林省接壤。《朝中社》去年底報導,金正恩致力於將革命聖地三池淵打造成社會主義烏托邦城鎮。這項旗艦計畫第二階段包括重建主要城鎮,已於去年12月完成,三池淵郡也升格為三池淵市。

北韓官媒本周報導第三階段進展,聚焦市中心以外行政區,包括鯉明水、胞胎、興溪水、寶西、通南、新武城、茂峯等。工人已經完成逾80棟建築架構,包括10座公共建築,還會有300戶家庭入住。

文中提到,河流改善計畫也正在進行,三池淵整體重建計畫則已經完成90%。根據北韓當局去年12月說法,會在今年10月10日勞動黨成立75周年以前完成。

