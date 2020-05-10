北韓革命聖地三池淵升格為市！　衛星照曝「烏托邦計畫」邁入新階段

▲ 金正恩去年12月在三池淵剪綵。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓領導人金正恩消失逾半月後現身，外表看來並無異狀，令外界更加好奇他過去20天的行蹤和平壤當局的動向。北韓監測網站《NK PRO》透過衛星照發現，三池淵市及周邊地區重大重建計畫正邁入第三階段，今年截至目前就有多達8個地區的房屋及公共建築被大規模拆除或重建。

三池淵市位於北韓兩江道東北部，北、西與中國吉林省接壤。《朝中社》去年底報導，金正恩致力於將革命聖地三池淵打造成社會主義烏托邦城鎮。這項旗艦計畫第二階段包括重建主要城鎮，已於去年12月完成，三池淵郡也升格為三池淵市。

北韓官媒本周報導第三階段進展，聚焦市中心以外行政區，包括鯉明水、胞胎、興溪水、寶西、通南、新武城、茂峯等。工人已經完成逾80棟建築架構，包括10座公共建築，還會有300戶家庭入住。

文中提到，河流改善計畫也正在進行，三池淵整體重建計畫則已經完成90%。根據北韓當局去年12月說法，會在今年10月10日勞動黨成立75周年以前完成。

Most villages in Samjiyon County, near North Korea's symbolic Mt. Paektu, are seeing major demolition and reconstruction in 2020 https://t.co/NqyRcpSC87 — NK NEWS (@nknewsorg) May 8, 2020

《NK PRO》比對本周及去年入冬前的衛星照，證實北韓官媒說法。儘管去年底就可見準備工作，但大部分都是在冬天開始進行。儘管有跡象顯示，該市西部的滑雪度假村尚未完工，2處飯店工地4月也還可見起重機，但主要市鎮臨時建築消失，也沒有新的大型建築開工。

儘管第三階段計畫包括連接惠山市及三池淵的鐵路，方便工人和一般民眾到訪國家宣傳的革命聖地，首都平壤居民到此地最快的方法依然是搭機到三池淵機場。然而，三池淵市其他行政區建設活動不斷增加，機場周圍地區卻沒有明顯進展。

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