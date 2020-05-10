嘉義市「安心上工」816職缺　193人上工服務

▲因應新冠疫情，嘉義市安心上工推出816職缺。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提供受疫情影響的部分工時、打零工者工作機會，嘉義市政府爭取勞動部補助「安心即時上工計畫」，釋出市府各局處及所屬機關共計816個職缺，從4月中至5月8日止，已經有193人上班工作，與市府團隊一起打拼、服務市民朋友。

▲嘉義市安心上工。（圖／嘉義市政府提供）

市府表示，之前勞動部的計畫門檻較高，包括市府在內的各地方政府，積極向中央反映，應調整制度才能達到真正扶助民眾的目標。因此勞動部於4月27日修正計畫放寬適用資格，勞工朋友只要在過去一年內曾有勞保或就業保險投保紀錄，不限投保薪資即可申請。

嘉義就業中心表示，原本的「安心即時上工」，申請人可能因為投保薪資高於23,800元，或長期失業未符合6個月內投保年資合計滿2個月的條件，而無法適用。新制在4月27日條件放寬後，的確可以照顧更多勞工朋友。

市府社會處表示，在「安心即時上工」第一階段上路之前，市府就爭取736個職缺，4/27第二階段放寬，市府再加碼爭取80個職缺，總計有816個工作機會。至5月8日市府收到嘉義就業服務中心共354位申請者資料，更已經有193人完成面試、一起加入市府團隊，在每個崗位上為市民朋友服務。

社會處表示，將會持續面試，讓勞工朋友「安心上工」，同時也歡迎符合資格的身心障礙朋友前來申請，一起加入市府共融無礙的服務團隊。歡迎市民朋友前往嘉義就業中心（住址在嘉義市興業東路267號，聯絡電話為 (05)224-0656）諮詢登記，安心即時上工每小時按基本工資158元核給工作津貼，每月最高工作80小時，每月最多核給12,640元，每人最長可補助6個月。

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