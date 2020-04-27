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快申請！「安心上工」放寬資格　桃園12區公所受理登記

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▲「安心上工」放寬資格，即日起桃園12區公所受理登記。（圖／就服處提供）

▲「安心及時上工計劃」放寬資格，即日起桃園12區公所受理登記。（圖／就服處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「安心及時上工計畫」挨批看得到、吃不到！勞動部甫公布新方案放寬資格，桃園市長鄭文燦27日立請市府就業服務處，重新通知原來篩選不合格的民眾，並放寬到全市公所都能申請，將來名額有所不足或是民眾報名踴躍的話，會推出桃園方案、以市款補充不足處。

鄭文燦27日表示，「我是第一個提出希望放寬資格的首長！」樂見勞動部放寬投保限制，也希望將中央補助的1036個名額充分用完，同時提到勞動部放寬原鄉的設計，已指示勞動局再請各單位彙整回報需要的人力名額，包括地所、戶所跟原鄉區公所，如果名額全用完仍有很多人報名，市府會以市款補助不足的部分，他相信中央的款項總經費安心上工有45億，會盡量放大名額。

勞動局就業服務處長劉玉儀表示，勞動部27日修正安心及時上工計畫資格條件，只要申請登記當日前1年內，有勞工保險或就業保險的投保紀錄就能申請，且刪除投保薪資限制、不再規定限月投保薪資2萬3800元以下勞工，若申請推介派工至離島或原住民地區者，更完全沒有投保紀錄限制，為便民目前也擴大受理據點，除桃園、中壢就業中心，12區公所的就業服務台也同步受理申請登記。

就服處表示，受疫情影響，市民朋友們可能因此縮減工時及減少工作機會，為降低薪資減損對生活造成的影響，市民朋友透過「安心即時上工計畫」到市府從事計時工作，每小時按基本工資158元核給工作津貼，每月最高工作80小時，每月最多核給12,640元，每人最長以補助6個月為限，以協助市民朋友穩定經濟生活。

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