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要設基地台「但不能在我們家附近」　業者關閉斷訊…鎮民QQ後悔了

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（圖／報系資料照）

▲里民不希望基地台在家附近。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

在彰化和美鎮柑井里有里民因為不滿住家旁有裝設基地台，因此跟地主抗議，地主聯繫電信業者希望能夠拆除基地台，而電信業者這次非常聽話，直接將訊號關閉，讓半個和美鎮直接斷訊，沒有辦法使用無線網路、電話，上萬人直接回到「石器時代」。

彰化和美鎮柑井里的里長陳明桓表示，「關於柑井里所有手機都沒有訊號的問題，在經過了解之後，因為部份里民抗議基地台的設立，所以電信廠商決定要撤出柑井里（現已全部斷訊），目前已知的廠商有：中華電信、台哥大及遠傳。」影響範圍達半個和美鎮、影響人數達上萬人，而該里將會在下周二決定是否裝設基地台。

此新聞一出之後，就引來許多人熱烈討論，許多網友都覺得相當「療癒」，更有人指出，其實許多家電產品所產生的電磁波，還遠遠比基地台所產生的電磁波還要更強，認為要求拆除基地台是相當奇怪的事情。

其實對於基地台的抗議一直以來都有，先前在南彰化田尾鄉及北斗鎮，有民眾拉白布條抗議基地台設立，表示沒有訊號就等於事情都不用做，所以一定要設立，「但不能設在我們家附近」。

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