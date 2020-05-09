　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

洩洪池摸蛤蜊「失蹤15小時」…男被尋獲已溺斃！母親節團圓夢碎　媽哭斷腸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃孟珍、莊智勝／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮一名36歲的林姓男子8日傍晚與母親一同到溪洲里洩洪池「摸蛤蜊」，不料母親摸到一半猛一抬頭，卻發現兒子已經不見蹤影，經叫喚後也無人回應，急忙向報案協尋。警消獲報後集結近50名人力到場搜救，無奈截至昨深夜11時仍無結果，今（9日）清晨重啟搜救行動，並展開地毯式搜索，終於在上午10時13分發現林男身影，但他已經溺斃、明顯死亡。

▲▼洩洪池摸蛤蜊「失蹤15小時」…男被尋獲已溺斃！母親節團圓破碎　媽哭斷腸。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲林母見到愛子遺體被打撈上岸後，崩潰跪地痛哭。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方初步調查，林母昨傍晚與兒子一起到洩洪池摸蛤蜊，到了晚間近7時，林母突然發現兒子失去蹤影，急忙撥打電話求援。苗栗縣消防局晚間7時05分獲報後，立即連繫巡署、海上救生協會、苗栗縣救難協會、警察、義消、志工近50人趕赴現場進行搜救，眾人在水面上來回搜索，但無奈至深夜11時仍然沒有結果，只得暫停任務。

今清晨6時30分，警消重啟搜救行動，並以人鏈方式展開地毯式搜索，水深超過2裡以上區域則交由救協以船外機搜尋，終於在上午10時13分發現林男身影，並將他拖上岸，但無奈林男已經溺斃。明日就是母親節，但母子2人卻就此天人永隔，林母見到愛子遺體上岸後哀痛不已，當場腳軟跪地、情緒崩潰，一度需要旁人攙扶。目前確切事故原因還有待進一步釐清。

欸~妳過來一下！妳過來一下

▼警消今晨展開搜索，在失蹤15小時後終於尋獲林男遺體。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼洩洪池摸蛤蜊「失蹤15小時」…男被尋獲已溺斃！母親節團圓破碎　媽哭斷腸。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼洩洪池摸蛤蜊「失蹤15小時」…男被尋獲已溺斃！母親節團圓破碎　媽哭斷腸。（圖／記者黃孟珍翻攝）

ET快訊
楊丞琳開1條件才答應上《玩很大》　錄一半走心…小鬼：妳就是氣
男大生大夜班騎黃牌重機返家　遭左轉休旅車撞死
快訊／雲林1男1女陳屍堤防！「冒屍斑」僵硬坐車內
抗議基地台後悔了！網憶「當年台東新化村」慘例：很諷刺
快訊／石門水庫碼頭傳槍響！　男「頭頸各中一彈」陳屍車內
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

洩洪池摸蛤蜊「失蹤15小時」…男被尋獲已溺斃！母親節團圓夢碎　媽哭斷腸

快訊／石門水庫碼頭傳槍響　男「頭頸中彈」陳屍車內

傷心的母親節…男大生加油站大夜班打工　清晨騎重機返家撞死

沒拍嗝就仰躺…女嬰「精神呆滯+四肢癱軟」嗆奶亡！無照保母判賠250萬元

男挑戰和平島～基隆嶼5公里長泳　3小時後剩最後一口氣爬上岸：下次不敢了

快訊／雲林土庫1男1女陳屍堤防！「冒屍斑」僵硬坐車內　警急赴現場調查

輾斃電動機車婦！　台中公車運將下跪求原諒：我不是故意…

實場實測真的糟！三大電信因應居民抗議　「同步關掉基地台」和美手機剩1格

私闖社區還挑釁！恐怖送貨員「出拳痛毆老人家」　女兒氣炸：在國外早被槍斃

「送貨怎能搭電梯」現場畫面曝光！事實真相大反轉　送貨員私闖社區還挑釁

母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

楊謹華露營「洗澡會lonely嗎？」　夏于喬傻眼：一定要老公跟妳洗？

阿嬌和賴弘國婚姻不到2年離婚　認分居「雙方不能有怨言」

交大400坪「12舍交誼廳」大改造　鬼城變酒吧！網：誇張美爆羨慕死

沒在Set的！超瞎母親節街訪 老媽整天耍廢...煮飯靠外勞？

氣炸鍋烘焙！DIY「檸檬磅蛋糕」　滋味酸酸甜甜、口感扎實超綿密

洩洪池摸蛤蜊「失蹤15小時」…男被尋獲已溺斃！母親節團圓夢碎　媽哭斷腸

快訊／石門水庫碼頭傳槍響　男「頭頸中彈」陳屍車內

傷心的母親節…男大生加油站大夜班打工　清晨騎重機返家撞死

沒拍嗝就仰躺…女嬰「精神呆滯+四肢癱軟」嗆奶亡！無照保母判賠250萬元

男挑戰和平島～基隆嶼5公里長泳　3小時後剩最後一口氣爬上岸：下次不敢了

快訊／雲林土庫1男1女陳屍堤防！「冒屍斑」僵硬坐車內　警急赴現場調查

輾斃電動機車婦！　台中公車運將下跪求原諒：我不是故意…

實場實測真的糟！三大電信因應居民抗議　「同步關掉基地台」和美手機剩1格

私闖社區還挑釁！恐怖送貨員「出拳痛毆老人家」　女兒氣炸：在國外早被槍斃

「送貨怎能搭電梯」現場畫面曝光！事實真相大反轉　送貨員私闖社區還挑釁

才開200公尺！車內出現「臭酸人體噴泉」　運將心軟卻虧慘...網全怒了

「米食控」的最佳療癒！全台7間日式飯糰小店鋪　每個都可愛到捨不得吃

口水就能驗！美FDA批准首款家用唾液篩檢　免看醫生超方便

泰王揪20性戰士妃子「歡愉室激戰」　相差35歲超嫩新寵曝光…竟是小女兒閨密！

邱澤全臉帶髮噴滿黑色墨水！　「臉直趴畫布」驕傲曬自畫像…網看傻

陸全面開放餐館超商　國務院：限流、預約開放影劇院

執教勝率僅31.7%又和球員鬧不合　公牛主帥恐得走人了

洩洪池摸蛤蜊「失蹤15小時」…男被尋獲已溺斃！母親節團圓夢碎　媽哭斷腸

新化警出動無人機　台南左鎮化石館交管兼防疫

全國封鎖太苦悶！夫妻躲家中自釀啤酒想浪漫　一喝倒地慘死

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

社會熱門新聞

女騎士閃避「路邊開車門」　下秒遭輾亡

老翁不忍獨身在世自埋身亡

13年前野柳「A062無名浮屍」是爸爸！兒崩潰痛哭

萬華男暴斃弟伴屍3天：哥哥不讓我出門

「世界第一大鞋帶廠」百和廠發生大火

石門水庫清晨驚傳槍響　男身中2槍陳屍車內

求救不及倒臥家門　精障弟伴屍3天

快訊／雲林土庫1男1女陳屍堤防　警急赴現場調查

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

少女赴約遭10人霸凌　下場出爐

勾搭男倉管…人妻嬌喊：想吸粉紅哥　綠帽夫氣瘋

鈕承澤性侵被判4年　提上訴「理由曝光」

鄉長貪污逃陸15年　癌末偷渡回來保外就醫

載妻出門半路擦撞公車！婦捲車底送醫不治亡

更多熱門

相關新聞

苗栗男凌晨自撞橋頭！愛車起火燒成廢鐵

苗栗男凌晨自撞橋頭！愛車起火燒成廢鐵

苗栗縣頭份市后庄橋25日凌晨2時許發生自撞車禍，22歲的謝姓男子當時駕駛自小客車準備返家，但過橋時卻疑似未注意路況，迎面猛力撞上橋頭，車頭當場嚴重凹陷並起火燃燒，嚇得謝男急忙下車逃生。警消獲報到場後火勢迅速撲滅，所幸謝男僅受到輕傷，並無大礙，確切事故發生原因仍還有待釐清。

火吞苗栗民宅！他車內藏爆裂瓦斯桶消失…隔日陳屍廢棄派出所

火吞苗栗民宅！他車內藏爆裂瓦斯桶消失…隔日陳屍廢棄派出所

確診官兵「會女友」路線曝　頭份3店僅1間停業

確診官兵「會女友」路線曝　頭份3店僅1間停業

快訊／確診官兵到苗栗會女友！活動軌跡曝光

快訊／確診官兵到苗栗會女友！活動軌跡曝光

台中確診官兵北上找女友　4人被隔離

台中確診官兵北上找女友　4人被隔離

關鍵字：

苗栗後龍

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

抗議設基地台　彰化和美萬人斷訊

快訊／賴弘國發文認離婚：我又單身了

爸媽是阿公和阿嬤　他千斤蒜頭賣不出

第一道梅雨鋒面？雷雨彈變天時程出爐

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

賴弘國PO離婚文　阿嬌閨蜜反擊了

賴弘國、阿嬌閃電離婚　前前妻「華航林依晨」說話了

移工睡鐵軌「列車迎面來」輾斃14人

高雄地板被洗出「666投票罷」　新聞局回應了

獨／《角頭》男星排隊領紓困3萬

男友IG有2種照片　代表容易出軌

賓士男辦紓困　公所傻：你有困難

騎士闖紅燈被逮　一查竟是死者

《黑澀會》第1代美眉轉大人！

黃捷妹妹現身！網驚呼：是肌肉型的

更多

最夯影音

更多
母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤

母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤
韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面