洩洪池摸蛤蜊「失蹤15小時」…男被尋獲已溺斃！母親節團圓夢碎　媽哭斷腸

記者黃孟珍、莊智勝／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮一名36歲的林姓男子8日傍晚與母親一同到溪洲里洩洪池「摸蛤蜊」，不料母親摸到一半猛一抬頭，卻發現兒子已經不見蹤影，經叫喚後也無人回應，急忙向報案協尋。警消獲報後集結近50名人力到場搜救，無奈截至昨深夜11時仍無結果，今（9日）清晨重啟搜救行動，並展開地毯式搜索，終於在上午10時13分發現林男身影，但他已經溺斃、明顯死亡。

▲林母見到愛子遺體被打撈上岸後，崩潰跪地痛哭。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方初步調查，林母昨傍晚與兒子一起到洩洪池摸蛤蜊，到了晚間近7時，林母突然發現兒子失去蹤影，急忙撥打電話求援。苗栗縣消防局晚間7時05分獲報後，立即連繫巡署、海上救生協會、苗栗縣救難協會、警察、義消、志工近50人趕赴現場進行搜救，眾人在水面上來回搜索，但無奈至深夜11時仍然沒有結果，只得暫停任務。

今清晨6時30分，警消重啟搜救行動，並以人鏈方式展開地毯式搜索，水深超過2裡以上區域則交由救協以船外機搜尋，終於在上午10時13分發現林男身影，並將他拖上岸，但無奈林男已經溺斃。明日就是母親節，但母子2人卻就此天人永隔，林母見到愛子遺體上岸後哀痛不已，當場腳軟跪地、情緒崩潰，一度需要旁人攙扶。目前確切事故原因還有待進一步釐清。

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▼警消今晨展開搜索，在失蹤15小時後終於尋獲林男遺體。（圖／記者黃孟珍翻攝）