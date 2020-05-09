醫院顧媽撞到頭...老爸「反應很真實」　萬人笑：父母是真愛，你只是意外

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近在醫院照顧母親，日前老爸傳訊息關心，他在報告情況之餘，不忘討拍說「扶媽媽上廁所時被撞到頭。」怎料，父親從頭到尾只關心老伴，完全忽略他，而對話也戳笑上萬人，紛紛直呼「父母是真愛，你是意外」、「你是你爸當年辦手機時，充話費送的嗎」。

網友黃建瑋向《ETtoday新聞雲》記者提到，母親之前發現有良性的卵巢肌瘤，醫生建議拿掉以防後患，於是安排5月4日到8日，進行開刀並住院。

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期間，老爸某晚傳訊息關心，問道「我老婆在醫院一切好嗎？」而他也立刻回報，「報告老爸，醫生說老媽恢復很快，我剛剛扶媽媽去上廁所被撞到頭。」

▲零存在感的兒子XDDD。（圖／黃建瑋授權引用）

聞言，老爸連忙詢問老伴的情況，他苦笑解釋，「媽媽完全沒事，是我的頭去撞到。」沒想到，父親瞬間鬆了一口氣，笑回「我老婆沒事就好，幫我謝謝醫師。」

眼看自己被忽視，他狂洗版「我頭有點痛。」然而，這樣也無法換來關心，對方只說「媽媽那邊有什麼事情第一時間打給我，明天媽媽出院我會去載她，先這樣我去忙公司的事情。」

po文在「爆廢公社公開版」PO出後，狂吸1.3萬人按讚，大票網友留言笑虧「你是不是7-11點數換來的」、「生你只是副作用，重點是享受中間的過程^_^」、「因為你不是女兒 」、「我只看到正在禁慾的老爸」、「要顧好別人的老婆」、「你媽是世界上最幸福的人」、「你應該是儲值電話卡送的」。