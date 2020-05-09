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熱點要增要刪「差很大」！林佳龍：雙北很積極、高雄台南都不想公布

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▲桃園市長鄭文燦2日視察虎頭山時指出，透過景點人潮警示燈號系統，在虎頭山等景點入口處會分流管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲虎頭山為1968熱點之一，民眾可透過平台查詢人流狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部升級高公局1968 APP，新增人潮警示功能，交通部長林佳龍表示，由於各地方政府態度不一，雙北市府很積極，想多納入多個景區為熱點，高雄、台南市府則希望都不要公布，避免影響觀光人流，經過多次與地方政府討論後，目前共146個熱區、180個熱點。

交通部長林佳龍、次長王國材今日上午至中華電信總公司，聽取1968APP後續改善情形簡報。林佳龍表示，4月有地方政府「超前部署的很超前」，提出封城的計畫，但指揮中心認為不需要，為了兼顧生活與防疫，提供正確人潮資訊就更顯重要。

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▲林佳龍聽取1968簡報。（圖／記者李宜秦攝）

▲交通部長林佳龍。（圖／記者李宜秦攝）

林佳龍表示，1968 APP行之有年，有超過300萬人下載使用，當時介接人流警示功能的時間比較倉促，才出現熱點選擇、準確性等問題，且各地政府態度不一，如雙北市府很積極，想多納入多個景區為熱點，高雄、台南市府則是希望將熱點全部刪除，直言「南北相差很大」。

林佳龍表示，經過多次與地方政府討論、集思廣益後，終於推出1968 2.0，在五一連假檢視後，新版的資訊準確度也大幅提高，新版也將「警示」改為「提示」，在人潮亮燈的景點，若要前往可以，但因為比較難維持社交距離，因此建議戴口罩。

林佳龍表示，他的太太在奇美博物館工作，這次新版熱點移除「奇美博物館周邊」，讓她不解，也希望可以重新納入，他則開玩笑的回應「你去跟黃市長講」，他表示，自己當過地方首長可以體會，必須尊重民意，也希望兼顧防疫與經濟。

▲林佳龍聽取1968簡報。（圖／記者李宜秦攝）

▲中華電信修正1968 APP。（圖／記者李宜秦攝）

林佳龍表示，新版準確度高，不過每個景點的人流分配不一，以台北市立動物園為例，在入口購票處通常會有許多人排隊等候，該處的人流密集度相對較高，不過動物園內部人流就比較鬆散，而熱點燈號是依照整個動物園容量計算，因此才不會亮燈。

王國材表示，中華電信以使用率、攜帶手機率計算人流，不過各地使用手機的情形不一，如夜市年輕人多，手機使用率高，菜市場多為中老年人，使用率低，因此有調整算法。未來疫情過後，若留下人潮警示功能，預計會針對觀光局轄管的13個國家風景管理處為主。

中華電信表示，人流警示功能啟用以來，共有16處亮黃燈，多是傳統市場、夜市、老街、商圈等。

▲林佳龍聽取1968簡報。（圖／記者李宜秦攝）

▲林佳龍會後贈送康乃馨給現場媒體。（圖／記者李宜秦攝）

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