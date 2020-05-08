▲ 防疫不忘為考生祈福金榜題名，新北市圖借書免費送限量文昌筆。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

國中會考下周即將登場，為了讓考生不因疫情影響考試心情，同時兼顧防疫，新北市立圖書館特別準備近3000份祈福文昌筆，將免費送給莘莘學子，為考生加油打氣。9日起至11日止，只要借閱一本書，憑准考證或入場通知書、考試相關證明和新北市立圖書館借閱證，即可到新北市圖書分館領取限量祈福文昌筆，數量有限，換完為止（每人限領乙份）。

考季倒數計時，為了替考生加油打氣，新北市立圖書館館長王錦華特別率領同仁至已有156年歷史的市定古蹟「大觀書社」為考生祈福，護佑學子考試順利。圖書館特別準備了3000份文昌筆組，透過文昌帝君的加持，讓考生能以最佳狀況應試，發揮最大實力，金榜題名。加持後的文昌筆組將於5月9日至11日三天，於新北市98間圖書分館提供考生免費索取，為考生致上考前的祝福。

除了讓考生得到神祇保佑，蘆洲集賢分館館員也特別自製「祈福御守」開運小物祝福考生，5月9至11日應屆考生只要憑准考證影本也可，到蘆洲集賢分館，並借書，即可免費獲得「祈福御守」，祈求考運順利。總館4樓自修室外的資訊方塊則有「互動Q版文昌」與「電子許願池」，讓溫書的考生可以紓解壓力。

新北市立圖書館為所有辛苦的考生加油打氣，希望大家都能帶著圖書館的祝福，在考場上「下筆如有神助」，發揮實力，獲得佳績。詳細活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw/，洽詢電話：02-2953-7868。

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