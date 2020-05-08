八旬高齡夫妻深夜騎電動車沒電卡半路　桃警暖心護送返家

▲高齡85歲的王姓老翁與82歲妻子7日深夜共乘電動車外出買東西，返家途中卻騎到沒電，巡邏員警上前詢問。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區85歲王姓老翁7日晚間騎乘電動輔助車搭載82歲妻子外出購物，晚間回程時電動輔助車電源耗盡無法前進，夫妻倆年紀大無力推車，身上又沒有手機，坐在車上不知所措，因該路段車水馬龍，龍潭巡邏員警經過察覺有異上前詢問，得知兩老發生困難，先將電動輔助車放在超商旁等待充電，再護送2人平安返家。



龍潭警分局高平派出所副所長楊勝吉、警員曹智瑋2人，7日晚間巡邏行經龍潭區中原路，發現路中有輛電動輔助車停在路上，車上坐著高齡85歲的王姓老翁與82歲妻子一臉焦急，員警擔心發生意外，立即停車並將巡邏車警示燈警戒管制，再協助電動輔助車推至路旁。

▲龍潭警方護送高齡王姓老夫妻返家，家人焦急準備報警協尋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

王姓老翁說，因電動輔助車電池耗盡無法行駛，2位老人不知所措，因媒體力推出，又沒有攜帶手機，只好坐在車上乾著急，更深怕被來往車輛撞上發生危險。



副所長楊勝吉指出，考量附近是工業區、遊樂區，來往車輛非常多，加上夜間視線不明，容易發生危險，因此立即先將老夫妻倆攙扶至巡邏車，並將電動輔助車推往附近超商前寄放，再護送老夫婦返家，家人因等不到父母回家，正準備去派出所報案協尋，看到巡邏車護送父母返家才鬆了一口氣，再三感謝警方熱心協助高齡父母。

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