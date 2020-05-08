　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

八旬高齡夫妻深夜騎電動車沒電卡半路　桃警暖心護送返家

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲高齡85歲的王姓老翁與82歲妻子7日深夜共乘電動車外出買東西，返家途中卻騎到沒電，巡邏員警上前詢問。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲高齡85歲的王姓老翁與82歲妻子7日深夜共乘電動車外出買東西，返家途中卻騎到沒電，巡邏員警上前詢問。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區85歲王姓老翁7日晚間騎乘電動輔助車搭載82歲妻子外出購物，晚間回程時電動輔助車電源耗盡無法前進，夫妻倆年紀大無力推車，身上又沒有手機，坐在車上不知所措，因該路段車水馬龍，龍潭巡邏員警經過察覺有異上前詢問，得知兩老發生困難，先將電動輔助車放在超商旁等待充電，再護送2人平安返家。

龍潭警分局高平派出所副所長楊勝吉、警員曹智瑋2人，7日晚間巡邏行經龍潭區中原路，發現路中有輛電動輔助車停在路上，車上坐著高齡85歲的王姓老翁與82歲妻子一臉焦急，員警擔心發生意外，立即停車並將巡邏車警示燈警戒管制，再協助電動輔助車推至路旁。

▲龍潭警方護送高齡王姓老夫妻返家，家人焦急準備報警協尋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲龍潭警方護送高齡王姓老夫妻返家，家人焦急準備報警協尋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

王姓老翁說，因電動輔助車電池耗盡無法行駛，2位老人不知所措，因媒體力推出，又沒有攜帶手機，只好坐在車上乾著急，更深怕被來往車輛撞上發生危險。

副所長楊勝吉指出，考量附近是工業區、遊樂區，來往車輛非常多，加上夜間視線不明，容易發生危險，因此立即先將老夫妻倆攙扶至巡邏車，並將電動輔助車推往附近超商前寄放，再護送老夫婦返家，家人因等不到父母回家，正準備去派出所報案協尋，看到巡邏車護送父母返家才鬆了一口氣，再三感謝警方熱心協助高齡父母。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

【更多新聞】

►影／逃逸移工買早餐遇警拔腿狂奔　遭快腿桃警制伏送辦

►視察桃園萬元紓困補助　龔明鑫：善盡本分！人人都是陳時中

►曾獲亞洲優良皮革廠不敵疫情　桃園德昌關廠...150員工全數解僱

ET快訊
賴弘國曝「結婚結到差點破產」　曾拿卡任阿嬌刷「一看金額嚇死」
快訊／萬華離奇死亡！　男陳屍自家樓梯間「已腐化」
快訊／北市一日驚傳2無名浮屍　相差34分鐘被發現
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／萬華離奇死亡！男陳屍自家樓梯間「已腐化」　家人不知情

快訊／北市一日驚傳2無名浮屍！相差34分鐘被發現

幫《誰摔死了李新》郭新政做偽證　當鋪老闆說了「不存在的事」再判刑2月

八旬高齡夫妻深夜騎電動車沒電卡半路　桃警暖心護送返家

防疫期間肅槍肅毒治安不鬆懈　新化警查獲擁槍販毒3嫌到案

鄉長貪污千萬逃陸15年...癌末偷渡金門　請家人報警：要回家了

大夜護理師下班…這群少年送上親自做的200份雞蛋糕　她直呼：感動到快哭了

娘家激戰完小王…二寶媽傳訊騷喊：讓你受不了　老公瞬間變「室友」怒炸

楊蕙如網軍案不認罪！扣押共犯手機要查　辯護律師怒：檢察官欺騙我當事人

俏護士勾已婚醫甜喊「寶寶愛你」！正宮見這幕氣瘋…她硬扯：這是我們的約定

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

興富發中研A+讓您『有薪就成家 人生拿A+』

拜月老必學！真命天菜清單10大要點 過往經驗找答案、經濟條件不要貪

全球首例！52歲女確診新冠重症　桃醫用「血液淨化3天」救回一命

快訊／萬華離奇死亡！男陳屍自家樓梯間「已腐化」　家人不知情

快訊／北市一日驚傳2無名浮屍！相差34分鐘被發現

幫《誰摔死了李新》郭新政做偽證　當鋪老闆說了「不存在的事」再判刑2月

八旬高齡夫妻深夜騎電動車沒電卡半路　桃警暖心護送返家

防疫期間肅槍肅毒治安不鬆懈　新化警查獲擁槍販毒3嫌到案

鄉長貪污千萬逃陸15年...癌末偷渡金門　請家人報警：要回家了

大夜護理師下班…這群少年送上親自做的200份雞蛋糕　她直呼：感動到快哭了

娘家激戰完小王…二寶媽傳訊騷喊：讓你受不了　老公瞬間變「室友」怒炸

楊蕙如網軍案不認罪！扣押共犯手機要查　辯護律師怒：檢察官欺騙我當事人

俏護士勾已婚醫甜喊「寶寶愛你」！正宮見這幕氣瘋…她硬扯：這是我們的約定

中職／首度開放職棒觀眾　1000人觀戰「另類滿場！」

妮琪米娜「渴望特定食物」洩懷孕消息？　「曖昧回答」吊胃口：這世界還沒準備好

中國市場強勁反彈！工業電腦龍頭「研華」4月營收續回溫　月增7.7%　

不斷更新／陳仕朋等到火力支援富邦反超比分　7局富邦7比2統一

中職／小翔超壞！拿餐盒引誘犯罪　明智球迷直接拒絕

刑警3人組大爆《被害者》拍戲內幕！殯儀館等大體解剖4小時

快訊／萬華離奇死亡！男陳屍自家樓梯間「已腐化」　家人不知情

不斷更新／蘇緯達二壘安逆轉戰局　6局兄弟2比1樂天

經濟大蕭條以來最高峰！美國4月失業率飆到14.7%　川普掛保證：工作很快會回來

中央擴大急難紓困受理第3天　桃園累計8195人辦理還有5405名額

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

社會熱門新聞

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

紀德艦性醜聞真相曝　輪機官酒後性侵

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

「世界第一大鞋帶廠」百和廠發生大火

載妻出門半路擦撞公車！婦捲車底送醫不治亡

欠3000元遭9人虐死　家屬收關鍵影片

國道內線「龜速93公里」挨罰　車主怒：開車30年沒聽過

欠12萬！債主17年後臉書找人　磨利忍者刀刺穿他心臟

妻與前男友摩鐵8度激戰！他靠「這句話」逆轉結局

國台辦補助幫韓拉票　7台商涉賄選起訴

女兒遭「私刑」險死！母約談判...殺手突竄出狂砍報復

即／北市一日驚傳2浮屍　差34分被發現

老公親手悶心腦麻女　妻悲痛

國中妹傻傳「高清肉照」還赴約壞壞

更多熱門

相關新聞

影／桃園大街驚現千元鈔票雨！警緊急封鎖管制

影／桃園大街驚現千元鈔票雨！警緊急封鎖管制

「果真鈔票天上飛來！」桃園市警局大樹派出所員警1日下午巡邏經過介壽路時，迎面飛來多張千元大鈔，因擔心造成交通事故立即停車撿拾，一名阮姓婦人騎車匆忙趕來詢問是否有撿到千元大鈔？員警確認失主身分，阮婦聲稱，騎車購物卻忘記把皮包拉鍊拉上，導致千元現金飛出，買東西時才驚覺錢已不翼而飛回頭尋找，員警將拾得總計1萬元現金物歸原主。

女子深夜帶毛小孩散步　賴皮不動警專車送返

女子深夜帶毛小孩散步　賴皮不動警專車送返

沒錢搭車去拿薪資…暖警伸援手　工人感動：謝謝你信我

沒錢搭車去拿薪資…暖警伸援手　工人感動：謝謝你信我

暖警背影　網友：最美的一哩路

暖警背影　網友：最美的一哩路

長髮正妹淪街友3周超商避寒

長髮正妹淪街友3周超商避寒

關鍵字：

八旬夫妻電動輔助車暖警

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狼男姦殺哈日女　DIY整形逃亡

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

金正恩用替身？模仿演員：全北韓沒有第二個這麼胖的人

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

滑臉書驚見妻兒被殺…美投手機場崩潰

羅志祥深夜發聲8字「請等我回來」網暴動

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

日醫最推薦「高鈣食物Top6」曝光！第1名還能防老人癡呆

準備復合？　羅志祥深夜8字發聲「周揚青按讚了」！

快訊／賴弘國發文認離婚：我又單身了

他被灌醉！女友溫柔扶頭…下秒好友就吻上

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

更多

最夯影音

更多
「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄
安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面