「又推又揹」彰化最暖的警察背影　網友：這真是最美的一哩路

▲彰化田中暖警協助老阿嬤返家。（圖／彰化縣警局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名83歲行動不便的老阿嬤騎電動代步車出門，未料要返家時迷路代步車又沒電，停在路旁緊張不知所措，正巧被田中分局社頭分駐所警員梁哲政、賴意勛巡邏勤務時看到，兩人一個揹她坐警車、一個用跑步推代步車，這路程足足走了1公里遠，還被網友po上臉書「社頭人俱樂部」，都說，這真是最暖的背影。

田中警分局對此也說，老阿嬤因返家迷路，且電動輔助代步車因電力不足無法行駛，該梁姓及賴姓員警詢問她住址，但老阿嬤無法清楚表達，便決定帶附近村長家中探詢是否有人認識，看見老阿嬤行動不便，賴員遂背負張婦搭坐警車，梁員則推著電動車先至村長家，透過村長協助，走了將近1公里終於平安到家，老阿嬤深表感激，直呼自己好運，怎麼會遇到這麼好的警察。

▲彰化田中暖警揹老阿嬤。（圖／彰化縣警局提供）

社頭分駐所警員梁哲政、警員賴意勛服務熱心、視民如親，協助行動不便之民眾，背著民眾搭巡邏車及推其電動車返家等等的溫暖行為，路旁的社頭鄉親看了相當感動，並在網路社群臉書「社頭人俱樂部」廣為流傳，慰為美談，讓民眾充分感受到警方充滿人性與善良，也給社會注入一股正向的能量。

分局長鄭頴聰提醒社會大眾，主動關懷他人，特別對於年長者(銀髮族)應多給予關心。員警發揮人民保姆之精神，協助迷失長者平安返家，為民服務之行為足為模範，並呼籲家中如有罹患失智症狀親屬，請多留意行蹤，並可向社會局申請預防走失手鍊或在衣物明顯處繡上姓名及聯絡電話，以方便協尋。

▲彰化田中暖警趨前問老阿嬤是否需要協助。（圖／彰化縣警局提供）

►他奶奶的美麗小秘訣