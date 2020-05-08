　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東大武「小招牌大景觀」補助2萬　配合漁港及南迴驛建設改善

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 小招牌執行團隊與大武鄉公所於7日下午聯合舉辦地方說明會 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 小招牌執行團隊與大武鄉公所於7日下午聯合舉辦地方說明會 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府2020年度持續辦理「小招牌大景觀」計畫，透過放寬招牌廣告獎勵補助作業要點申請條件，擴大推廣小而美的招牌減量思維與減法美學理念，參與店家最高可獲2萬元補助，推廣範圍計畫現選定大武鄉，將配合「大武漁港環境營造計畫」、「城鎮之心南迴驛建設計畫」、「大武地方創生整體規劃」，翻轉改造大武村老街、尚武村生活街區，。

小招牌執行團隊與大武鄉公所於7日下午聯合舉辦地方說明會，執行團隊也詳細說明招牌獎補助作業要點申請流程與步驟，期望能吸引地方優質店家參與，透過落實招牌法規執行，設計思維的導入，帶動地方觀念的改變與環境的教育！會議上鄉長黃建賓也勉勵村民，改變街道景觀需要店家長期投入來共同推動。

招牌獎補助申請目前以「正招（含騎樓）」與「側招」進行補助，但不限於燈箱，看板、立體字及複合式設計都是可行的方案。在有限獎補助款資源的前提下，如何分配資源發揮街道景觀改造的作用。首要希望將資源儘量用在對整體街道景觀有後續影響力、有指標性的示範店家。再來推動輔導工程行申請，傳遞小招牌的設計理念，提升工程行的認知與法規配合。

►夏季保濕的秘密

ET快訊
阿嬌要求注意形象！　醫美客人爆賴弘國吐「婚後心聲」：很委屈
台中公車撞輾…婦「臟器外露」慘死！　肇事運將情緒崩潰：我想要
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

贏戰疫情！南投不用梅花桌　振興觀光推「安心旅宿」認證

台東大武「小招牌大景觀」補助2萬　配合漁港及南迴驛建設改善

南投市祝福「小媽咪」們母親節快樂　勇敢享受當母親的喜悅

向醫護致敬衝母親節慶檔期　南投推觀光旅宿優惠專案

鶯歌4萬人口無台北公車可搭　蘇泓欽爭取981線延駛鳳鳴地區

宜蘭蘇澳溪分洪道　縣府將爭取40億元解決蘇澳淹水之苦

向媽媽們賀節　謝龍介領台南藍軍兵仔市場贈康乃馨

湳雅街首條人行道　光華國中通學步道開通

南投中寮鄉投26線　環鄉帶動觀光產業要道拓寬啟用

竹市科展視訊評審　創全國視訊科展先例

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

興富發中研A+讓您『有薪就成家 人生拿A+』

拜月老必學！真命天菜清單10大要點 過往經驗找答案、經濟條件不要貪

全球首例！52歲女確診新冠重症　桃醫用「血液淨化3天」救回一命

贏戰疫情！南投不用梅花桌　振興觀光推「安心旅宿」認證

台東大武「小招牌大景觀」補助2萬　配合漁港及南迴驛建設改善

南投市祝福「小媽咪」們母親節快樂　勇敢享受當母親的喜悅

向醫護致敬衝母親節慶檔期　南投推觀光旅宿優惠專案

鶯歌4萬人口無台北公車可搭　蘇泓欽爭取981線延駛鳳鳴地區

宜蘭蘇澳溪分洪道　縣府將爭取40億元解決蘇澳淹水之苦

向媽媽們賀節　謝龍介領台南藍軍兵仔市場贈康乃馨

湳雅街首條人行道　光華國中通學步道開通

南投中寮鄉投26線　環鄉帶動觀光產業要道拓寬啟用

竹市科展視訊評審　創全國視訊科展先例

張國榮逝世「文華酒店變禁區」　林青霞曝傷心地：我總避開2樓長廊

中職／媒體大陣仗採訪　洪總：中職堅持開打是對的

不斷更新／桃猿率先突破米蘭達　3局樂天1比0兄弟

紓困被罵翻「陳時中道歉」　宅神氣炸：這根本是天災！

「宅經濟」帶動出貨量！群聯4月營收年增逾16%　對Q2營收持保留態度

門市面臨斷電　台中牛排館5/1起暫停營業2個月「讓我們放暑假」

中職／疫情下開球與有榮焉　口罩國家隊付出再多也甘願

不斷更新／郭阜林打下有觀眾第一分　3局統一2比0富邦

電電公會號召成立 「5G產業創新聯盟」　三大SIG催生5G應用國家隊

春年必吃「刈菜」真的能長壽！醫曝超豐富營養素…還能降低阿茲海默症

地方熱門新聞

桃園敏盛醫院7/1起　30餘醫師恐暫失業

紓困補助金遭銀行扣押

老餐廳一家家關！　林政賢請市府紓困

議員徐玉樹　籲保留磨石子大象溜滑梯

台南藍軍全力挺綠營市長黃偉哲

新住民鄧世明　種菜掙得百萬車

疫期紓困　街頭藝人補助上限6萬

涂權吉建議　改善楊梅交流道回堵塞車

熱心警助「打氣」　澳洲男環島大讚臺灣警察

5歲童公園走失　苗警尋人助團圓

酒測值超過0.25MG/L將面臨牢獄之災！

中央擴大急難紓困　桃園兩天4850人辦理

台南辦理住宿型社福機構聯合防疫演練

議員+鄉代贈紅外線測溫儀防疫　師生感到窩心　

更多熱門

相關新聞

卑南鄉母親節不送花　改送實用「五月花」

卑南鄉母親節不送花　改送實用「五月花」

母親節快到了，今年台東卑南鄉鄉長許文獻不送鮮花改送實用的「五月花」衛生紙，收到的同仁驚呼連連，因為這幾天公所前來辦理紓困補助申請的鄉親很多，鄉長許文獻也貼心的送上「五月花」當禮物，讓等候的鄉親減低久候的不耐。

國台辦補助幫韓拉票　7台商涉賄選起訴

國台辦補助幫韓拉票　7台商涉賄選起訴

擴大急難紓困開辦　台東縣府再說明

擴大急難紓困開辦　台東縣府再說明

交通船管理費從8元降至6元

交通船管理費從8元降至6元

三陽＆PGO搶攻母親節機車檔期

三陽＆PGO搶攻母親節機車檔期

關鍵字：

大武招牌景觀補助漁港南迴驛建設

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狼男姦殺哈日女　DIY整形逃亡

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

金正恩用替身？模仿演員：全北韓沒有第二個這麼胖的人

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

滑臉書驚見妻兒被殺…美投手機場崩潰

羅志祥深夜發聲8字「請等我回來」網暴動

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

日醫最推薦「高鈣食物Top6」曝光！第1名還能防老人癡呆

準備復合？　羅志祥深夜8字發聲「周揚青按讚了」！

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

他被灌醉！女友溫柔扶頭…下秒好友就吻上

快訊／賴弘國發文認離婚：我又單身了

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

更多

最夯影音

更多
「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄
安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面