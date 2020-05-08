台東大武「小招牌大景觀」補助2萬　配合漁港及南迴驛建設改善

▲ 小招牌執行團隊與大武鄉公所於7日下午聯合舉辦地方說明會 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府2020年度持續辦理「小招牌大景觀」計畫，透過放寬招牌廣告獎勵補助作業要點申請條件，擴大推廣小而美的招牌減量思維與減法美學理念，參與店家最高可獲2萬元補助，推廣範圍計畫現選定大武鄉，將配合「大武漁港環境營造計畫」、「城鎮之心南迴驛建設計畫」、「大武地方創生整體規劃」，翻轉改造大武村老街、尚武村生活街區，。

小招牌執行團隊與大武鄉公所於7日下午聯合舉辦地方說明會，執行團隊也詳細說明招牌獎補助作業要點申請流程與步驟，期望能吸引地方優質店家參與，透過落實招牌法規執行，設計思維的導入，帶動地方觀念的改變與環境的教育！會議上鄉長黃建賓也勉勵村民，改變街道景觀需要店家長期投入來共同推動。

招牌獎補助申請目前以「正招（含騎樓）」與「側招」進行補助，但不限於燈箱，看板、立體字及複合式設計都是可行的方案。在有限獎補助款資源的前提下，如何分配資源發揮街道景觀改造的作用。首要希望將資源儘量用在對整體街道景觀有後續影響力、有指標性的示範店家。再來推動輔導工程行申請，傳遞小招牌的設計理念，提升工程行的認知與法規配合。

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