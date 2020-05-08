溫馨母親節不送花！卑南鄉傳情改送實用的「五月花」

▲▼卑南鄉鄉長許文獻特別在母親節前夕，送公所同仁及洽公鄉親實用的衛生紙。（圖／卑南鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

母親節快到了，今年台東卑南鄉鄉長許文獻不送鮮花改送實用的「五月花」衛生紙，收到的同仁驚呼連連，因為這幾天公所前來辦理紓困補助申請的鄉親很多，鄉長許文獻也貼心的送上「五月花」當禮物，讓等候的鄉親減低久候的不耐。

許多來公所洽辦補助申請的鄉親表示，看到卑南鄉公所臨櫃的承辦人員身上都別著母親節快樂的胸章就覺得十分窩心，而且衛生紙這禮物非常實用，放在手邊有需要時它就能幫上忙。

洽公的鄉親與同仁拿到公所發送別出心裁的母親節禮物都非常開心，適逢定期會期間，代表會吳昇和主席與全體代表也一同祝褔大家母親節快樂。

近日公所為了紓困補助申請，每天都有上百通詢問電話，讓同仁應接不暇，每日也有百餘人親自到公所申辦，因證件多有疏漏不足，大都以簽切書代替證明文件的提送。

▲民眾收到禮物表示，衛生紙非常實用，放在手邊有需要時它就能幫上忙。

鄉長許文獻表示，因為疫情關係有許多鄉親對於紓困補助有迫切的需求，公所同仁將全力協助大家申請，並耐心為各位鄉親解釋，並從寬、從速、從簡配合中央儘速核撥，並強調，會向中央建議是否比照農保匯入戶頭，而以具有國保身份直接將補助金匯入戶頭，可避免民眾奔波及公所人員承辦之困難。

許文獻最後表示，母親節即將來臨，今年公所不送鮮花，改送家庭日常用品「五月花」衛生紙，也希望實用的商品祝母親節快樂。

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