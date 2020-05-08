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南投市祝福「小媽咪」們母親節快樂　勇敢享受當母親的喜悅

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▲▼南投市返鄉創業開店青年，與市公所在母親節前夕募集民生資，關懷縣內未婚產子或單親的「小媽咪」們，祝福她們母親節快樂。（圖／南投市公所提供，下同）

▲▼南投市返鄉創業開店青年，與市公所在母親節前夕募集民生資，關懷縣內未婚產子或單親的「小媽咪」們，祝福她們母親節快樂。（圖／南投市公所提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投市公所與在地青年店家，捐贈民生用品及防疫物資150份，給勵馨基會南投分事務所目前服務的青少女「小媽咪」們，捐贈物品非常豐富，除了有乾洗手液、溼紙巾、洗手皂、乾意麵等民生及防疫物資，更特別附上一朵康乃馨，祝福小媽咪們母親節快樂，希望勇敢的小媽咪們能享受當母親的喜悅。

母親節是個歡樂的節日，但是南投縣境內有許多青少女，在非預期的情況下當了「小媽咪」，有些少女單獨挑起養育孩子的責任，日常生活中，常常面臨許多困境。

▲▼南投市返鄉創業開店青年，與市公所在母親節前夕募集民生資，關懷縣內未婚產子或單親的「小媽咪」們，祝福她們母親節快樂。（圖／南投市公所提供，下同）

一群返鄉創業青年有感於小媽咪們的辛苦，防疫期間購買物資相對不便，主動號召志同道合店家夥伴一起做公益，募集許多民生用品捐贈給勇敢小媽咪們。南投市市長宋懷琳得知消息，更力挺在地青年的善舉，希望將資源挹注給更多的南投民眾，同時對小媽咪們放入更多力量，陪伴小媽咪們多走一里路。

物資集結到南投市公所後，由勵馨基金會南投分所送交到小媽咪們手上。市長宋懷琳表示，母親節是屬於全天下母親的特別節日，在各界慶祝偉大母親的日子裡，也請各界關心關注這些小媽媽，讓他們在未來的人生道路上獲得支持與協助，祝福全天下的母親，佳節愉快。

宋懷琳表示，返鄉創業的青年，在疫情影響下，大家的生意多多少少都有受到影響，但即便如此，他們依舊選擇在這個時刻站出來，幫助需要的人，回饋社會，相當的令人敬佩。

・被網友形容是「最怕停產」的保養品

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