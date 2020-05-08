俏護士勾已婚醫甜喊「寶寶愛你」！正宮見這幕氣瘋…她硬扯：這是我們的約定

▲已婚男醫師偷吃自家診所女護士，妻子抓包後逼分手，兩人卻私底下一起到花蓮遊玩。（示意圖／免費圖庫unsplash）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名何姓醫生遭妻子抓包外遇，與診所的女護士花花（化名）有著曖昧情愫，還會傳甜蜜訊息互稱「寶寶」、「寶貝」。事後花花向何妻下跪道歉，表示離職不會再來往，結果又遭何妻抓包，花花與何男共赴花蓮遊玩，因此何妻氣炸決定向花花求償50萬元。日前橋頭簡易庭結果出爐，判花花賠9萬元。

何妻於2019年5月29日下午透過友人得知，丈夫與花花傳送「寶寶愛你」、「愛寶寶」、「瀏海好捲太醜了不能給寶寶看」、「愛妳」、「寶貝」、「愛妳喔」等親密訊息後，2天後花花隨即向她下跪道歉，並申請離職，表示不會再與何男來往，然而同年7月卻遭何妻的女兒發現，花花與何男共赴花蓮遊玩，還同住一房，認為此舉讓她精神受到極大打擊，決定求償50萬元。

花花表示，不否認自己知道何男已婚身分、兩人互傳甜蜜訊息、同遊花蓮之事，只是「一時心軟」才答應何男分手前同遊花蓮的約定，強調兩人沒有發生關係。

法官勘驗相關證據，認為花花與何男是「單獨出遊」，且照片中兩人在花蓮的住宿房間，放眼望去「內衣褲全散落在床上」，且雙方還互稱「寶寶」、「寶貝」，足以認定兩人超越一般友誼，審酌兩造身分地位，最終判花花要賠9萬元，全案仍可上訴。

►拍照拍不完

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