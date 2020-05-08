開賓士台南衝屏東辦萬元紓困！他哽咽嘆：向朋友借的…現在只靠國民年金

▲屏東出現一名60多歲男子開著賓士車前往市公所申請紓困補助，引來側目。（示意圖／記者唐詠絮攝）

記者陳羿妏、陳崑福／屏東報導

行政院推出萬元紓困補助6日上路，屏東一名60多歲蘇姓男子7日上午到市公所申請補助，卻「開著賓士車」前往，讓不少民眾質疑他的行為。對此，蘇男語氣略為哽咽、急忙解釋「賓士車是向朋友借來代步用的」，講完之後便拿著申請表揚長離去。

蘇男提到，自己退休多年，已經和妻子離婚、而兒子也不願照顧他的狀況下，基本的生活所需其實都是靠著「國民年金」而活，而他開的為舊型號賓士車，強調車子「是向朋友借來的」。

承辦人員解說此次紓困補助申請方式後，蘇男回應，他目前在工地擔任保全，薪水都是領現金，根本不方便提出工作、薪資證明，另外當時一開始有紓困一事，才剛結束大夜班，便隨即向友人借賓士車，自台南工地回到戶籍地屏東申請。

然而聽完承辦人員解說，並填寫申請表格，蘇男感嘆，「生活已經很苦，沒想到申請紓困條件竟如此嚴苛」，說完隨即離開現場；根據屏東市公所調查，目前蘇男仍未繳交其申請資料。

由於紓困申請方式引來民怨，行政院長蘇貞昌7日下午也已召開記者會向國人致歉，「只要帶了身分證，簽切結書就可以，其他文件，政府馬上幫你查」，只要符合條件，申請時間至6月底，在期限內都可以辦理，若資料備齊3至5個工作天便可入帳，若政府查資料 ，最晚2週入帳。在農漁民部分，只要條件符合，一定可以領到1萬塊，「有帳戶、農保者」直接入帳，「無帳戶、無農保實際工作者」可至農漁會櫃台申請，2週審核入帳。

►拍照拍不完

