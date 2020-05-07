老公「寵小20歲女友」送房、BMW！　正宮看手機抓姦...霸氣「全要回來」

▲偷情示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者劉亭／綜合報導

杭州一名60歲的周先生擁有幸福的家庭，成功的事業，但從8年前結識小20歲的小三後，為對方買車、買房，但紙包不住火，正宮葉小姐得知此事後，霸氣告上法院，直接要回送給小三的財產。

根據「瀟湘晨報」報導，葉小姐和周先生1984年結婚，育有2女，兩人白手起家艱苦創業，2001年起開了公司，日子越來越好。但在2012年周先生認識了吳小姐，很快被愛情衝昏頭，2013年在縣城周邊幫小三買房、付清房貸，更買了BMW X3寵女友。

葉小姐在2013年得知老公外遇後，傷心不已，但還是為了家庭選擇原諒，周男表面上聽從老婆、女兒的勸說，但實際上卻仍和小三藕斷絲連，每個月持續匯款5000-10000元人民幣（約2.2萬-4.3萬元新台幣）。

▲滑手機看見老公姦情。（圖／pexels）

到了2018年葉小姐偶然看到老公手機對話紀錄，發現對方根本死性不改，心灰意冷之下，一狀告上法院，要求法院確認周先生從2013 年起對吳小姐的錢款、房產、車輛的贈與無效，要吳女士返還上述財產。

桐廬法院審理認為，周先生贈與吳女士的錢是夫妻共同財產，周先生未經同意,擅自將多筆屬於夫妻共同財產的資金贈與吳小姐，損害了葉小姐對夫妻共同財產的所有權和處分權。

該贈與行為還違反了婚姻法關於夫妻之間負有互相忠實、互相尊重義務的規定，有違公序良俗和婚姻倫理道德,具有不正當性。最後經法庭調解，吳女須返還120 萬元人民幣（約516萬元新台幣）。

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