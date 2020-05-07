妻與前男友摩鐵8度激戰！他靠「這句話」逆轉結局…綠光夫告不成哭了

▲男子抓包妻子與前男友奔摩鐵開房間8次，其前男友竟稱「以為她是單親媽媽」。（示意圖／視覺中國CFP）



記者陳羿妏／苗栗報導

苗栗一名黃姓人夫於妻子的手機內發現多段曖昧對話、約會記錄，而對象竟是妻子的陳姓前男友，兩人共赴摩鐵開房8次，黃男因而受到極大打擊，決定求償100萬元。事後案經苗栗地院審理後，法官認為陳男無故意「以為前女友是單親媽媽」，因此駁回黃男告訴，全案仍可上訴。

判決指出，黃男於2017年7月17日結婚，同年8月16日妻子產下一女，原以為要開始幸福生活，他卻發現妻子曾詢問陳男寄送女兒彌月蛋糕一事，陳男應知道妻子已是有夫之婦，兩人竟越聊越曖昧，甚至相約去摩鐵開房間，前前後後去了8次。

陳男辯稱，黃妻是他前女友，當時對方生完女兒只告知「自己為單親媽媽」，直到遭黃男提告後，才知道前女友其實已經結婚了，另外收到彌月蛋糕時，他也沒看到賀卡上有任何結婚資訊，以及夫妻聯名的字樣，因此一直認為「前女友是單親媽媽」，強調雖在賓館碰面，兩人為純友誼關係。

黃妻則表示，確實沒有告知前男友自己結婚的事實，與丈夫僅登記，並沒有公開宴客，所以身邊的人都以為「她是單親媽媽」。對此，黃男先是對陳男提出妨害婚姻告訴，經苗栗地檢署偵辦，予以不起訴處分，再議後仍維持原判，黃男告不成，才改成向陳男求償100萬元的精神賠償金。

苗栗地院勘驗上述說詞及對話內容，認為黃男未能舉證「陳男不知黃妻已婚一事」，認定無故意，也就是沒有侵害配偶權益，因此以黃男無理由求償100萬元，判其敗訴，全案仍可上訴。



►拍照拍不完

【更多新聞】

男大生提超狂要求！國中妹傻傳「高清肉照」…還赴約壞壞：星期天幫你X出來



花心夫連環劈！勾搭援交妹+找前女友復合…還藏小三：只想你陪 代價出爐



外出運動搞婚外情！3寶媽戀上20歲小鮮肉…夫面前甜傳：喜歡你躺我身上

