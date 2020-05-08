Google Lens功能再進化！可將手寫文字複製到電腦、輔助學習新單字及發音

▲Google Lens新功能。（圖／取自Google Blog）

記者王曉敏／綜合報導

相機搜尋神器「Google Lens」功能愈來愈豐富，Google周四（7日）在部落格上發布Google Lens新功能，包括可將手寫筆記內容「複製／貼上」至電腦，還可透過Google Lens學習單字及發音。

將手寫文字「複製／貼上」至電腦

此前，用戶已可透過Google Lens將寫在筆記本或便籤上的手寫內容「複製／貼上」至手機中，以節省時間，而此次更新後，添增了「複製至電腦」的新選項，點擊該選項後，將可使用Chrome快速在已登入的設備「貼上」內容。這對於快速將手寫筆記「數位化」非常有用！當然，前提之下是用戶的手寫筆記得夠清晰才行。

須注意的是，要將文字複製到電腦，電腦本身必須更新至最新版本的Chrome，且手機與電腦兩設備都需登入至同一個Google帳號才行。

▼Google Lens新功能。（圖／取自Google Blog）

學習新單字及發音

Google指出，「學習新語言」的關鍵字搜索量較過去增加了一倍，自上次的大更新後，用戶已可透過Google Lens來輔助學習新語言，只要將Google Lens鏡頭對文字，透過翻譯功能便可將該文字翻譯成西班牙文、中文等100多種語言。

而現在，用戶可進一步使用Google Lens來練習難說的單字或短句。將鏡頭對準想練習的文字，並點擊「Listen」按鈕，系統將朗讀該段文字。

▼Google Lens新功能。（圖／取自Google Blog）