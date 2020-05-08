67歲泰王摟「20名性戰士」自主隔離！軍事化編號…大開「角色扮演」極樂趴

▲泰王在德國防疫，身旁有20名妃子陪伴。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

泰國新冠肺炎疫情嚴峻，泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）仍帶著20名「後宮」遠赴德國渡假。據媒體爆料，瓦吉拉隆功在德國南部的加爾米施-帕滕基興（Garmisch-Partenkirchen）四星級度假飯店，並包下飯店4樓作為「自主隔離」的區域，20位後宮愛妃則隨侍一旁。由於這群妃子職階等同於少校，也因此被稱為國王的「性戰士」。

綜合外媒報導，67歲的泰王拉瑪十世（Rama X）瓦吉拉隆功下榻的飯店為當地知名的滑雪景點，目前因為疫情關係，不對外開放民眾訂房。飯店工作人員透露，泰王包下4樓一整層，其中還包含一間娛樂室，只開放給泰王與20名妃子，並且禁止工作人員進入4樓區域。

據了解，泰王喜歡玩「軍事角色扮演」，因此替每一位妃子都編上編號，從S01到S020，妃子們服侍周到，泰王滿意並授予「忠誠國王的美人（The Beautiful One Who Will Be Faithful to the King」的稱號。

報導指稱，瓦吉拉隆功在飛往德國之前，已經預定此飯店一年的住房時間，目前還不清楚會在德國待多久。不過，泰王至少從慕尼黑機場飛回泰國一次，因為有人看到他在曼谷檢查防護裝備。

前駐泰國通訊員馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）表示，飯店內地板上都是泰國的古董和珍藏品，「妃子們下了一場賭注，有些人很開心可以加入，希望可以因此而致富，而有些人則是屈服於國王的壓力，害怕拒絕會帶來不利的後果。」

67歲的泰王堪稱是王室最狂花花公子，總共有4段婚姻，第一任妻子還是自己的表妹，第三任妻子則是脫衣舞孃，和這任妻子還曾玩起全裸只穿丁字褲餵狗的遊戲。

▲泰王第三任妻子是眾多妻子中最漂亮的一任，還生下一個兒子，這個兒子也是目前王位的第一順位繼承人，她和泰王曾替愛犬開慶生趴，但她卻全身脫光，只穿條丁字褲趴在地上餵狗吃蛋糕。（圖／翻攝自updetails）