泰王「忠心培訓營」5時起床鍛鍊　3000人K書宣揚國王政績

▲泰王瓦吉拉隆功近期動作頻繁。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

泰國國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）拔掉愛妃詩妮娜頭銜並開除6名官員後，上月29日又解僱4名王室官員，其中2名警衛涉嫌通姦，種種行為顯見他掌握大權。事實上，官方更從去年推出培訓營，專門強化人員對君主制的忠心，他們早上5時起床先鍛鍊身體，接著進行泰王相關的歷史課程與社區服務訓練。

《路透社》報導，根據王室與參加者的說法，數千名泰國的公職人員、警察與老師前往一處軍營接受密集訓練。該計畫於去年成立，有學者認為，自從泰國1932年結束君主專制後，這些行為都可見瓦吉拉隆功比起前任更加想掌控政府與社會。

7名參加「志願者精神904」（Volunteer Spirit 904）培訓項目的畢業生回憶，他們早上5時就起床，先進行輕度的團體鍛鍊，接著列隊實施軍禮，隨後就上課，吸收泰國國王歷史的知識以及接受社區服務訓練。

904課程培訓天數為期15天到6周左右，由總理辦公室常任秘書帕尤拉悉地（Theerapat Prayurasiddhi）協調，王室會把事務交到這裡。參加人員此後的任務包括推廣君主制，APP則會追蹤後續成效。

帕尤拉悉地表示，國王的王室政策是讓人民有所團結，促成讓大家幸福與安全的國家。他補充，自2018年3月以來，大約有3000人完成課程，全都是出於自願。另外根據王室網站指出，該項目旨在培訓一批效忠君主且有影響力的人，確保國家得以發展、受到保護。

▲泰國王室剝奪詩妮娜王妃（Sineenat Wongvajirapakdi）一切頭銜。（圖／取自泰國王室宮務處）

7名畢業生、1名講師與1名組織人員告訴《路透社》，與王室有關的官員跟軍官負責培訓內容。教授前任泰王相關歷史的Sumet Tantivejkul說，參與者會住在一起，吃飯、睡覺也都不會分開，長輩跟年輕人一起相處，互相學習，「必須有紀律，必須有規則。」

一名來自曼谷郊區40多歲的匿名男子透露，雖然他對於王室非常忠心，但課程部分內容過於強求。他抱怨，現在被要求去向學校的孩子傳播訊息，他還要拿出觀眾熱淚盈眶的照片，「我們必須找出哭過的人。」

帕尤拉悉地證實，的確有鼓勵904名畢業生公開演講，分享自己所見所聞，「在培訓活動中，每個小組都要拍照報告所為，但沒有要讓人們哭泣。」

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