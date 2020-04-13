泰王帶20後宮佳麗赴德避難　國慶日返泰一天「隨即又飛瑞士」

▲泰王瓦吉拉隆功與王后素提達。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊全球，先前泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）為避免感染，竟然帶著自己的20名後宮佳麗遠赴德國「避難」，讓泰國民眾大感不滿，近日又傳出泰王在泰國國慶日（4月6日）短暫回去露臉一天後，又跑去瑞士避難，現在沒有人知道他到底在哪。

綜合外媒報導，泰王在本月4日從德國慕尼黑機場飛到瑞士蘇黎世和王后素提達（Suthida Bajrasudhabimalalakshana）會合，並在5日從瑞士搭機返泰。據悉，泰國為了防疫早已禁止各國客機入境，但因為是泰王所以特別放行。

泰王回泰國並非要坐鎮防疫穩定民心，而是因為身為國王必須參加國慶日，當天露臉後就立刻搭飛機再度前往歐洲。而泰王在抵達蘇黎世後就杳無音訊，目前沒人知道他的去向。且泰國民眾即使不滿也不能公開指責王室，因為泰國儘管實施君主立憲制，但王室地位仍十分崇高，因此冒犯王室的民眾最高可處15年有期徒刑。

▲泰王瓦吉拉隆功行為荒謬，但泰國人民只能敢怒不敢言。（圖／達志影像／美聯社）



此外，泰國網友和中國大陸網友最近也因為台灣問題在網路上吵翻天，起因是一名泰國明星在社群網站留言稱讚自己的女朋友打扮十分好看，很像中國女孩，但女朋友卻表示自己這是「台灣風格」。而這樣的對話也讓中泰兩國網友為了台灣掀起口水戰。

有趣的是，大陸網友在這場口水戰中不停攻擊泰王跑去德國逍遙一事，卻讓泰國網友拍手叫好，因為他們平常不能亂罵王室，現在剛好有人替他們罵出來解氣，目前在推特上搜尋「#nnevvy」便可以看到兩國網友激烈的鍵盤戰。