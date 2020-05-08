台大個人申請放榜　法律等4系增額錄取7人、人類等3系缺額10人





▲台大今日公布109學年度個人申請榜單，共有1,609人正取。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學今（8日）公布109學年度個人申請入學第二階段榜單，共有1,609人正取、1,185人次備取，增額的學系為法律系增額4人、工科海洋系、資管系及資工系各增額1人；另外，人類系缺額6名、戲劇系男生缺2名、政治系國際關係組缺2名。台大提醒考生，須於5月14日至15日至大學甄選入學委員會網站，完成就讀志願序登記，並以甄選會統一分發的結果為正式入學資格。

台大註冊組主任李宏森指出，為了讓招生名額利用率提高、增加學生就讀意願，台大去年開始實施校內聯合分發。今年延續此項作法，藉由登記志願的方式，讓報考多學系的學生不再出現「多冠王」的情形，將重複佔缺的名額釋放出來，讓排序於後的考生能提前從備取遞補為正取，或是備取名次往前。

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台大今年聯合分發以第一志願分發正取的人數為1,304人佔81.04%，第二志願分發正取人數為213人佔13.24%，備取遞補為正取的考生達599人，而備取名次提前則有1,165人次。

▲台大招生組主任李宏森。（圖／記者崔至雲攝）

李宏森說明，為了減輕第二階段考試衝堂問題，在筆試方面，台大今年共有11個學系分為4群辦理共同筆試，讓報考性質相近學系的考生只要考一次筆試，不須重複應考也不會有衝堂的情形。在口試方面，共有30個學系組提供不同口試時段供考生選填，讓考生依自己的需要登記時段，大幅減少了口試衝堂的機率。

另外，為了實現「擴大希望、爭取菁英」的招生策略，李宏森也說，台大今年除了在特殊選才希望計畫提供50名弱勢名額外，也首度在個人申請辦理經濟弱勢學生希望組招生，此次共錄取27名學生，包含一名學生錄取醫學系。

台大表示，今年錄取學生人數依序以建國中學、北一女中、師大附中、台中一中、中山女高、武陵高中、高雄中學等學校較多。今年大學個人申請第二階段考試雖然受到疫情影響，所幸疫情控制得宜，各校皆能順利完成甄試。

