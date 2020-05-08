1968新熱點上線！北市增5處　「永康、西門、公館」都上榜

▲西門町假日人流較多，須戴口罩、保持適當社交距離。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部升級高公局1968 APP，新增人潮警示功能，交通部與地方政府多次討論後，修正熱點數量，目前共146個熱區、180個熱點，今日下午2點半已上線。其中台北市增加5處熱點，包括永康商圈、西門町、公館夜市、饒河街夜市、花博公園。

交通部次長王國材表示，交通部近日多次與地方政府商討1968熱點增減問題，尤其高雄、台南市府討論特別多次，最後確定146個熱區、180個熱點，共減少42熱區、35熱點，今日下午2點半已上線。

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王國材表示，該平台將使用流量除以容量的概念計算人流，多數熱點準確性都很高，不過有些地方面積很大，人流卻都集中在部分區域，例如基隆廟口夜市前段很塞、後面沒人，或是傳統市場人流很多沒有攜帶手機，因此中華電信依照集中度調整，不只除以佔有率，也會除以手機攜帶比例，提高數據精確度。

▲公館夜市納入1968熱點。（圖／記者湯興漢攝）

在六都熱點刪減部分，台北市增加永康商圈、西門町、公館夜市、饒河街夜市、花博公園5處熱點。新北市增汐止姜子寮步道、瑞芳茶壺山步道、烏來老街3處；桃園市增角板山、虎頭山風景區2處，刪除龍崗忠貞市場、龍潭龍元宮、大南宮零售市場、新屋漂流木公園4處。

台中市增大坑風景區1處，刪除清水大街、大甲第一市場、台中秀泰廣場、文心森林公園、東海夜市、中華夜市、大寮觀光夜市、忠孝夜市、東平夜市9處；台南市增黃金海岸、化石園區2處，刪除奇美博物館周邊、頑皮世界、學甲慈濟宮、國宅夜市、關子嶺、善化夜市、樺谷夜市、復華夜市、同安夜市、安西夜市、尖山埤度假村11處。

高雄市則是因為許多夜市都沒有人流，因此刪除許多夜市熱點，共山18處，包括吉林夜市、瑞北夜市、岡山夜市、忠孝觀光夜市等，留下六合觀光夜市、瑞豐夜市、林園夜市，另外新增旗津貝殼館、金獅虎蝴蝶園、澄清湖、蓮池潭、西子灣觀景平台5處。

▲饒河夜市人流多。（圖／記者李宜秦攝）