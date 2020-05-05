Q1手機銷量出現史上最大降幅！　分析師：Q2將會更加慘淡

▲手機產業在今年受到嚴重的衝擊。（圖／9TO5Google）

記者謝仁傑／綜合報導

疫情重擊了手機的銷售，從《Canalys》報告的數據顯示，手機出貨量在今年第一季下降了2.72億支，較前一季下滑13％，不僅創下手機市場歷來最大跌幅，也是自從2013年以來最低的水平。

跌幅大小仍因公司而異，以三星為例，它雖然保持著產業的領先地位，但銷量仍大幅下滑17％至6000萬支；華為相較去年同期的下降幅度相似。

蘋果也有8％的跌幅。不過有些品牌仍逆勢取得了增長，像是小米的出貨量較去年第一季增長9％，超過3000萬支；Vivo 的出貨量增長3％，超過2400萬支。

▲2017 Q1至2020 Q1的全球手機銷量。（圖／Canalys）

總體而言，手機市場在2020年第一季僅出貨了2.725億支，不如去年同期的3.139億支。顯然疫情動盪全球經濟的時期，人們不願意花錢添購新的手機。

Canalys 的高級分析師 Ben Stanton 指出，今年初手機市場仍處於正常狀態，但隨著2月份新冠病毒（COVID-19）迅速傳播、全球疫情惡化，需求逐漸下降。他甚至認為 Q1 的數字可能不是最糟糕的數字，許多公司預計第二季將會出現最慘的狀況。

▲相較於去年同期的各品牌手機銷量。（圖／Canalys）

疫情讓全球供需呈現相反的現象，從一開始疫情爆發，中國的製造業難以滿足需求，到現在全球需求下降。Stanton 表示，對於大多數人來說，手機仍是必需品，更換損壞或丟失的手機的人仍可藉由線上通路購買，但許多將手機作為奢侈品的消費者現也不再購買新機。

Stanton 進一步指出，「在產品費用、行銷費用和新的戰略措施之間保持平衡，至關重要。」許多手機的線下零售商在沒有政府支援的情況下紛紛面臨關閉的窘境，隨著各地開始解除封鎖，整個經濟損失變得顯而易見，各品牌必須調整自己的戰略，以減輕這種影響。



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