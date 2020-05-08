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越南新住民鄧世明　種菜掙得百萬車賣菜

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▲越南新住民鄧世明種菜種出一片天 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲越南新住民鄧世明種菜種出一片天 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

從越南遠嫁屏東縣內埔的新住民鄧世明，不僅會種菜，種出來的秋葵、絲瓜、菜豆、葉菜瓜果類等，品質不輸給在地人種的，採收後並載往，採收的菜載到和生市場及內埔菜市場銷售，獲消費者青睞。

46歲的鄧世明14年前嫁來內埔；她說，越南老家也有種田，但以水稻居多，來到台灣原本幫夫家種芒果，但對務農很有興趣的她，目前租了近1公頃的農地種菜，其中8分地種瓜果蔬菜，2分地是種芒果。

也許對務農有天份，不管種什麼作物，都長得特別好，尤其是最近採收的秋葵，她說，秋葵是朋友送給她種子，一顆顆自行繁殖種出來，5年前種的時候很少人有，現在數量多，銷售管道也變多，且產期從3月到7月，買得人愈來愈多。

她說，剛到台灣對蔬菜的特性還不是很瞭解，所以會上網查資料，看不懂的地方，會請教鄰居或是利用翻譯機翻成越南文，但這幾年來也熟悉這裏的環境，並種出好品質，自己會找通路，也利用網路賣菜。

每天清晨3點半，她就載著菜到屏東和生市場銷售，也會從市場買一些其他沒種的菜到內埔市場來賣，下午2點多擺攤，有時販運商直接跟她訂購，讓她種菜規模也放大，還會找其它約南姐妹合作聯合供貨，從小農變成供應商。

沒有婚姻關係的她，帶著女兒在外獨立生活，憑著努力及找通路，讓她掙到一部將近100萬的車子，現在不用騎機車，開車更方便且載運更多，也努力積蓄買房子，她說只要勤勞，老天一定會賞口飯吃。

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