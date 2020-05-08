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熱心警助「打氣」　澳洲男環島大讚臺灣警察友善

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▲屏東縣東港分局林邊分駐所警員劉智佳替麥克的單車打氣 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣東港分局林邊分駐所警員劉智佳替麥克的單車打氣 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港分局林邊分駐所警員劉智佳，日前值班勤務時，遇一名澳洲籍商人麥克Mike神情慌張且東張西望的走進分駐所，劉員立即以流利英語與其對談，了解狀況，原來他單車輪胎沒氣，想拜託請警察找單車行檢查，劉員熱心協助後，麥克離去前還用英文詢問劉員:「臺灣的警察都是如此的友善熱情嗎?」。

45歲麥克說，已來台度假好幾個月，這次環島行路經林邊分駐所時因輪胎有點沒氣，想確認其手持的打氣筒有無壞掉遂想找轄內店家單車行檢查。劉員撥打電話查詢後告知其轄內單車行皆未開門營業，先招呼麥克進入休息及提供茶水，並以分駐所內鐵馬驛站的打氣筒助幫忙打氣。

麥克離去前還用英文詢問劉員:「臺灣的警察都是如此的友善熱情嗎?」，劉智佳笑著用英文回答:「我自己平時也有在騎公路車休閒健身，可以了解單車出狀況時需要他人幫忙時的無奈及需要他人幫助的心情，因此值勤時是用同理心來對待前來分駐所求助的民眾，也從中獲得工作上的成就感!」。

劉員隨後介紹墾丁及屏東海岸線的美麗風光及交通方式；讓麥克的心再度融化，再度感謝林邊分駐所警員們的耐心與熱情協助，並會帶著愉悅的心繼續他的臺灣南方海岸之旅。

分局長劉清俊表示，警察服務不分國籍，員警秉持為民服務及同理心精神給予協助，獲得外國友人讚許及認同，讓外籍旅客對臺灣警察留下美好印象，有效提升警察優良形象，成功做了一次完美的國民外交。

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