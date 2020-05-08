熟悉的忘不掉！已婚男「無懼閨蜜在隔壁」硬上前女友…好友睡死救不了

▲正妹慘遭已婚前男友性侵。（組合圖／示意圖／pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省宿遷市泗陽縣人民檢察院日前公訴了一起特殊的涉嫌性侵的案件。據悉，當地一位正妹最近和好友聚會，喝了酒，隨後和閨蜜直接開了一間房睡覺，沒想到半夜甦醒時竟看到全身赤裸的已婚前男友，當場嚇到慘叫。聽見慘叫聲，閨蜜才醒來，驚呆報案求救。

據《現代快報》報導，年輕妹小紅（化名）是宿遷市泗陽縣人，曾插足已婚楊姓男子的婚姻，當過對方一段時間的情人，但是在 2019 年以後，她向對方提出了分手，「之後他還是糾纏我。」

分手後，小紅去外地工作，回泗陽的時間不多，和楊男的接觸逐漸少了，「事發當晚，我們幾個朋友相約聚會，晚上喝了不少酒。」她回憶，在這個過程中，楊男給她打了好幾個電話，並從一起吃飯的其他人口中，得知了小紅等人的位置，隨後趕了過來。

「晚上，楊男把我們送到了泗陽縣城泗水閣對面的一家酒店裡住了下來，然後他就走了。」小紅的閨蜜表示，當時她們都喝了不少酒，所以在對方離開後就各自睡覺了。

但是讓她們沒想到的是，楊男並未走遠。據警方調查，在離開酒店後，他在酒店附近兜兜轉轉一圈，又折返回了，到酒店時已是深夜，隨後找到酒店的工作人員，謊稱自己是顧客，沒有帶房卡，請對方幫忙打開了小紅二人的房門。

由於此前楊男曾在這裡出入過，工作人員沒有多懷疑，就給他開了門。進屋後，他爬到了小紅的床上，並與她發生性關係。在此過程中，熟睡的小紅發現了異常，睜開眼後發現了全身赤裸前男友，隨後和閨蜜一起報了警。

目前，楊男已被警方逮捕。

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