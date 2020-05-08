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疫情趨緩酒店舞廳解封有望？ 侯友宜宣布：不開放

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記者羅婉庭／新北報導

針對國內疫情紓緩，八大行業是否可解封？新北市長侯友宜8日表示，八大行業不在第一波開放名單中，暫不開放。

▲中央放寬酒店、舞廳業認定標準，「有男女陪侍」的就不行，酒店業者變身「KTV」夾縫求生方式也被喊卡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲侯友宜宣布酒店舞廳不開放。（ETtoday資料照）

侯友宜說，他面對這場防疫視同作戰，有計畫、組織、步驟跟順序，不管是整體管控、解封程序、滾動式修正策略，上禮拜提出兩個階段四個梯次的逐漸解封，按照不同行業，能把防疫做到位的先解封，高危險群、沒辦法保持社交距離的留到最後面。

侯友宜強調，防疫優先，目前對八大行業解封，他不贊成，還是維持現在規定，酒店、舞廳沒有第一波優先開放名單，之後會看疫情狀況調整腳步，若疫情一有變化他馬上會再次封鎖。若中央認為酒家舞廳是否要開放是由地方首長決定，他現場宣佈，現階段沒有這一項，這一項擺在後面。

侯友宜說明，酒店要保持社交距離還需要很多考量，一定要有順序，就像職棒解封，它是特例不是慣例，中央自己把職棒列為特例，可進入一千人，他昨天就請請團隊先去做檢視，開幕前他親自會去看，希望防疫要做到位開放才有意義。

隨著台灣疫情漸趨穩定，各項禁令也開始逐步解封，不過，4月初起勒令停業的酒店舞廳則遲遲不見開放復工之跡象，指揮中心指揮官陳時中日前表示，只要業者能保持社交距離、戴口罩維持個人衛生，單位也能管理良善，實施實名制使疫調更方便、管制體溫、相關人員身體有症狀時能即時安排醫療等等相關的防護，做得到就會開放。

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