大陸「新一代載人飛船試驗船返回艙」8日歸來　著陸場制定60多種搜索預案

▲東風著陸場各系統全面做好了準備。（翻攝自新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸長征五號B運載火箭5日晚間6點執行飛行任務，搭載新一代載人飛船（太空艙）試驗船和柔性充氣式貨物返回艙試驗艙，於文昌航太發射場點火升空，預計8日返回東風著陸場。目前，擔負試驗船返回艙搜索回收任務的東風著陸場各系統當日已全面做好準備，靜候歸來。

橘《新華社》報導，載人航太工程著陸場系統副總設計師卞韓城說，「新一代載人飛船試驗船返回艙返回時，要經過服返分離、軌道跳躍、群傘開傘3個重要環節，雖然搜索回收任務艱巨，但著陸場系統各項準備工作已經就緒，我們有信心、有決心、有能力完成好這次搜索回收任務。」

據悉，針對這次任務特點，東風著陸場先後組織6次全系統搜索回收綜合演練，多次開展沙漠駕駛、道路勘察、人員裝備直升機滑降等專項訓練，制定60多種航太搜索處置預案。

▲長征五號B運載火箭升空。（圖／翻攝自微博／中國航天科技集團）

長征五號B運載火箭是以長征五號運載火箭為基礎改良而成，全長約53.7公尺，芯一級直徑5米，捆綁4個直徑3.35公尺的助推器，整流罩長20.5公尺、直徑5.2公尺，採用無毒無污染的液氧、液氫和煤油作為推進劑，運載能力超過22公噸，是大陸近地軌道運載能力最大的火箭。

此次的發射任務是大陸長征五號B運載火箭的首飛，先前的火箭發射任務中，長征七號甲和長征三號乙運載火箭發射相繼失利，對於大陸的北斗衛星系統的構築有相當大的打擊。

《央視新聞》指出，自1999年神舟一號發射以來，大陸的載人航太工程已先後組織實施16次重大飛行任務，全部取得成功。新一代的載人飛船可以在3名太空人搭乘的同時，運送約500公斤的貨物上太空站，也可以從太空站運送物資返回地球。

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