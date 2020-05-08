　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大陸「新一代載人飛船試驗船返回艙」8日歸來　著陸場制定60多種搜索預案

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼東風著陸場各系統全面做好了準備。（翻攝自新華社）

▲東風著陸場各系統全面做好了準備。（翻攝自新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸長征五號B運載火箭5日晚間6點執行飛行任務，搭載新一代載人飛船（太空艙）試驗船和柔性充氣式貨物返回艙試驗艙，於文昌航太發射場點火升空，預計8日返回東風著陸場。目前，擔負試驗船返回艙搜索回收任務的東風著陸場各系統當日已全面做好準備，靜候歸來。

橘《新華社》報導，載人航太工程著陸場系統副總設計師卞韓城說，「新一代載人飛船試驗船返回艙返回時，要經過服返分離、軌道跳躍、群傘開傘3個重要環節，雖然搜索回收任務艱巨，但著陸場系統各項準備工作已經就緒，我們有信心、有決心、有能力完成好這次搜索回收任務。」

據悉，針對這次任務特點，東風著陸場先後組織6次全系統搜索回收綜合演練，多次開展沙漠駕駛、道路勘察、人員裝備直升機滑降等專項訓練，制定60多種航太搜索處置預案。

▲▼長征五號B運載火箭升空。（圖／翻攝自微博／中國航天科技集團）

▲長征五號B運載火箭升空。（圖／翻攝自微博／中國航天科技集團）

長征五號B運載火箭是以長征五號運載火箭為基礎改良而成，全長約53.7公尺，芯一級直徑5米，捆綁4個直徑3.35公尺的助推器，整流罩長20.5公尺、直徑5.2公尺，採用無毒無污染的液氧、液氫和煤油作為推進劑，運載能力超過22公噸，是大陸近地軌道運載能力最大的火箭。

此次的發射任務是大陸長征五號B運載火箭的首飛，先前的火箭發射任務中，長征七號甲和長征三號乙運載火箭發射相繼失利，對於大陸的北斗衛星系統的構築有相當大的打擊。

《央視新聞》指出，自1999年神舟一號發射以來，大陸的載人航太工程已先後組織實施16次重大飛行任務，全部取得成功。新一代的載人飛船可以在3名太空人搭乘的同時，運送約500公斤的貨物上太空站，也可以從太空站運送物資返回地球。

►戴口罩也要記得保養

ET快訊
熟悉的忘不掉！已婚男「無懼閨蜜在隔壁」硬上前女友…好友睡死救
世界第一有觀眾的職棒！陳時中今晚新莊開球「英文轉播」放送世界
焦恩俊超正女兒罕見露溝大解放　路過騎士整個人轉頭「看呆了」
快訊／挾持女志工得手9萬元！嘉義大林郵局搶匪落網了
豆漿輸了！日醫最推薦「高鈣食物Top6」曝光　第1名能防老人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸「新一代載人飛船試驗船返回艙」8日歸來　著陸場制定60多種搜索預案

熟悉的忘不掉！已婚男「無懼閨蜜在隔壁」硬上前女友…好友睡死救不了

扯下羽毛玩！　陸客「狠壓拍照」孔雀嚇壞慘哭...小孩還補腳　動物園稱制止不完

粥內遭偷加「類固醇」！女雇主突暴肥18KG...調閱監視器發現驚人真相

幼童幼稚園中吊死…窗簾繩「詭異勒喉」窒息亡　官方通報：是意外！

吉林一「公安局洗衣工」染疫！發病前工作多天…感染源不明

英媒刊假影片控武漢實驗室洩毒　華春瑩稱「小伎倆」：移花接木能起訴嗎？

陸委會：中共錯誤引述國際決議　以政治手段阻台出席WHA

台無法參與世衛大會　國台辦：責任完全在民進黨政府

影／社區見紅色袋子　她一看嚇傻...裡面竟塞170萬現金！失主15字羨煞網友

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

拜月老必學！真命天菜清單10大要點 過往經驗找答案、經濟條件不要貪

興富發中研A+讓您『有薪就成家 人生拿A+』

全球首例！52歲女確診新冠重症　桃醫用「血液淨化3天」救回一命

大陸「新一代載人飛船試驗船返回艙」8日歸來　著陸場制定60多種搜索預案

熟悉的忘不掉！已婚男「無懼閨蜜在隔壁」硬上前女友…好友睡死救不了

扯下羽毛玩！　陸客「狠壓拍照」孔雀嚇壞慘哭...小孩還補腳　動物園稱制止不完

粥內遭偷加「類固醇」！女雇主突暴肥18KG...調閱監視器發現驚人真相

幼童幼稚園中吊死…窗簾繩「詭異勒喉」窒息亡　官方通報：是意外！

吉林一「公安局洗衣工」染疫！發病前工作多天…感染源不明

英媒刊假影片控武漢實驗室洩毒　華春瑩稱「小伎倆」：移花接木能起訴嗎？

陸委會：中共錯誤引述國際決議　以政治手段阻台出席WHA

台無法參與世衛大會　國台辦：責任完全在民進黨政府

影／社區見紅色袋子　她一看嚇傻...裡面竟塞170萬現金！失主15字羨煞網友

朴海俊接演《夫婦》曾卡關！　暗示「李泰伍下場」：漸漸同情他

嘉市電動公車低底盤　無障礙空間體貼身障友

載客量減拖累！高雄捷運宅不討喜　最熱門站季交易量61戶→16戶

中職／新莊首場有觀眾　統一拚止敗但運彩看好富邦悍將

宋兆文／B-1B飛臨台灣　美軍對解放軍做出強硬戰略威懾

NBA協助新冠病毒研究　盼加速疫苗研發

何妤玟離婚男星早知道　恢單四個月放話「快來追」！

肚子痛不要再打坐！醫曝「胃潰瘍」背後2大主因：跟壓力沒關係

商場一解封3女互扯頭髮打群架　1女慘被飛踢...網笑稱：這才是生活日常

防疫不忘為考生祈福金榜題名　新北市圖借書免費送限量文昌筆

大陸熱門新聞

他被灌醉！女友溫柔扶頭…下秒好友就吻上

年輕妹胸口疑心染疫！一查罹患癌症

他發狂「徒手挖眼」丟地！老婆右眼成黑洞

6歲女童獨自生活幼稚園1年！爸媽：養不起

小偷凌晨溜進來...雪納瑞「二哈上身」全程安靜對視！

老公「寵小20歲女友」送房、BMW！　正宮霸氣「全部要回來」

英媒刊假影片控武漢實驗室洩毒　華春瑩回應

廢棄墓地傳出呼救聲！　狠兒「活埋」79歲老母

3歲兒17F墜亡！鄰居嘆：睡醒找媽媽

影／她撿到170萬現金　失主15字羨煞網友！

湖北「狼逃出來」　主人：是哈士奇後代

台無法參與世衛大會　國台辦回應了

22歲女孩「陪打遊戲」月入10萬！　坦承曾對男客戶心動

天天戴耳機！31歲男突雙耳失聰

更多熱門

相關新聞

殲-31已獲軍方立項　瀋飛集團一張照片暗示

殲-31已獲軍方立項　瀋飛集團一張照片暗示

「瀋陽飛機工業集團」在網路上公開的一張照片上面的鶻鷹戰鬥機（FC-31）模型引起外界關注，印為鶻鷹戰鬥機模型上面塗上了「八一標誌」，似乎說明鶻鷹戰鬥機已經獲得大陸的部隊立項，成為解放軍第二種隱形戰鬥機。

美軍機頻繁現身台海周邊！　大陸軍事專家：到底想幹什麼？

美軍機頻繁現身台海周邊！　大陸軍事專家：到底想幹什麼？

解放軍鷹派人物為武統降溫？張競分析關鍵

解放軍鷹派人物為武統降溫？張競分析關鍵

長征5B鳴槍　陸太空站2022年完成

長征5B鳴槍　陸太空站2022年完成

關鍵字：

長征五號B運載火箭太空艙北斗系統大陸軍武

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

羅志祥深夜發聲8字「請等我回來」網暴動

狼男姦殺哈日女　DIY整形逃亡

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲

滑臉書驚見妻兒被殺…美投手機場崩潰

準備復合？　羅志祥深夜8字發聲「周揚青按讚了」！

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

他被灌醉！女友溫柔扶頭…下秒好友就吻上

女詭異被鱷魚迷住　淡定入水慘死

快訊／紀德艦海軍輪機官「酒後大戰」女士官

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

年輕妹胸口疑心染疫！一查罹患癌症

更多

最夯影音

更多
「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄
安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面