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瀋飛集團暗示「殲-31隱形戰機」已獲軍方立項　西安試飛照網路瘋傳

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▲▼瀋飛集團暗示「殲-31」已獲軍方立項。（圖／翻攝自小飛豬的防務觀察）

▲瀋飛集團暗示「殲-31」已獲軍方立項。（圖／翻攝自小飛豬的防務觀察）

記者林彥臣／綜合報導

「瀋陽飛機工業集團」在網路上公開的一張照片上面的鶻鷹戰鬥機（FC-31）模型引起外界關注，印為鶻鷹戰鬥機模型上面塗上了「八一標誌」，似乎說明鶻鷹戰鬥機已經獲得大陸的部隊立項，成為解放軍第二種隱形戰鬥機。

根據《新浪軍事》報導，瀋飛作為大陸戰鬥機自主研發單位，對於列裝立項是非常慎重的，如果沒有得到批准應該不會隨便把八一標準塗上，總設計師孫聰曾在CCTV開講，有觀眾提問用了「殲- 31」這個詞，他立即給予糾正去掉了「殲」這個字，只留下了31這個數字，因為殲-31這個簡稱不是隨便能說的，只有國家有關部門批准立項，給予型號正式名稱才能這樣稱呼，因此外界看到鶻鷹戰鬥機塗上八一標誌，推測它已經獲得立項就是這個原因。

2018年的相關報導指出，鶻鷹隱身戰鬥機搭載的發動機應該是WS13增推型發動機，它保留了WS13總體設計和結構，採用前掠葉片，以減少激波損失，推遲分離，提高風扇轉速，同時提高了渦輪前溫度。

▲▼疑似殲-31西安試飛照網路瘋傳。（圖／翻攝自這是誰的U盤微博）

▲疑似殲-31西安試飛照網路瘋傳。（圖／翻攝自這是誰的U盤微博）

另外，在大陸有微博主拍到在西安上空，疑似殲- 31的照片試飛的照片在網路上瘋傳，甚至有網友認為，應該是官方准的，不然消息要壓下去了，是不是珠海航展要亮相？

外界推測鶻鷹戰鬥機服役之後，將有可能與殲-20戰鬥機高低搭配使用，並且作為海軍第五代隱形艦載戰鬥機。另外它可以作為國產出口型隱形戰鬥機打入國際市場，現在國際隱形戰鬥機市場以F-35為主，鶻鷹戰鬥機如果能夠進入國際市場，有可能造成市佔的重新洗牌。

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