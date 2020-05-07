美軍機頻繁現身台海周邊！　大陸軍事專家：到底想幹什麼？

▲美國B-1B超音速戰略轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

美軍近來頻頻現身在台海上空，美軍2架B-1B超音速戰略轟炸機4日飛向東海，首次出現在台灣週邊海域。大陸海軍軍事學術研究所研究員李杰撰文分析，「美國人到底想幹什麼？」

大陸官媒「環球網」7日刊登李杰文章「美軍機密集飛越台海想幹什麼」，他認為美軍機突然增加在西太平洋及台海區域上空的活動，有3點考量。第一以最快的速度和最便捷的方式，顯示美國在亞太重點區域的軍事存在。

美國希望儘快找到一兩種能夠「較好」替代航空母艦，或兩栖攻擊艦的作戰平台或大型武器。據不完全統計，3月份美軍以偵察機為主、反潛巡邏機為輔，展開了對台海周邊空域和南海海空域的11批次飛越、巡邏行動；4月份美國派出的空軍偵察機數量有所增加，在這一區域飛越的海空軍飛機數量增至13批次。





▲B-1B轟炸機現台灣東北方海域。（圖／翻攝推特／飛機守望）

第二，想在疫情期間為台灣一些勢力「撐腰打氣」，同時完成自己的戰術任務。李杰指出，美國企圖給台灣一些勢力「信心」，表明美軍並沒有因為疫情的影響而放棄在該地區的軍事影響，艦艇「趴窩」了還有軍機在。

最後，試圖向中國展示美國在關鍵地區維持「戰略威懾」的決心。美方調派的4架B-1B戰略轟炸機與200名空軍士兵到關島空軍基地，道理非常簡單，B-1B不僅比前者載彈量大許多，而且飛行速度要快，隱身方面也有一定的優勢。

▲美軍在南海展開航行自由行動。（圖／路透）

李杰推斷，五角大廈決策者正嘗試將戰略轟炸機作為一種對中國實施「戰略威懾」的全新工具，5月份將是美國B-1B戰略轟炸機干預台海、南海海空域的力度增加期。

李杰最後也強調，很多人擔心美國會在中國周邊敏感地區製造摩擦，「對此，我們要做出各種準備和預案。要看到，表面上美國當前仍咄咄逼人、四處挑釁，但實際是虛張聲勢，他們根本輸不起一場非正義的戰爭」。

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