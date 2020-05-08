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法國宣布下週解封定案　巴黎疫情仍為紅色警戒

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▲▼法國總理菲力普4日宣布要削減公共支出和降低公債的計畫。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國總理菲力普。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎7日專電

法國總理菲力普今天在多位部長的陪同下，公布解封的最後方案。11日的解封日期拍板定案，人民可在100公里範圍內自由移動；但若疫情惡化，政府仍不排除重新封閉的可能性。

法國政府首先確認將於11日解除長達近兩個月的禁足令。菲力普（Édouard Philippe）在演說中表示：「共和國總統已同意，有鑒於過去幾天的疫情成效，可以從5月11日起逐漸減除封閉。這是抗疫的新階段，對法國和法國人來說，是一個好消息。」

由於法國採取各區依照疫情分階段解禁，理論上依病毒傳播、醫院飽和狀況與病毒檢測能力三指標分為紅、黃、綠三種顏色。菲力普今日表示，「國家被一分為二…某些地區的成效沒有預期來得好」，尤其是巴黎所在的法蘭西島（Île-de-France）以及海外屬地馬約特島（Mayotte），病毒傳播仍然活躍。

根據總理說法，若這些綠色地區保持下去，則可能可以在6月初起逐步恢復餐廳、咖啡廳等店家的營運，高中也可以逐漸復課。

衛生部長維宏（Olivier Véran）接續解釋，目前只剩巴黎所在的法蘭西島、北部上法蘭西大區（Hauts-de-France）、大東部大區（Grand-Est）、勃根地-弗朗什-康地（Bourgogne-Franche-Comté）以及馬約特仍是紅色警戒，其餘絕大部分區域則已轉為綠色。

交通部長柏納（Elisabeth Borne）則表示，未來幾週將「逐步增加大眾運輸的供給並同時控制需求…運輸量將會最少提升至平常的50%」，法蘭西島則會在下週開始提升至平常的75%。

為保持大眾運輸內的社交距離，柏納希望將人流量控制在平常的15%，「交通尖峰期將會以持有工作或相關證明的旅客為優先」。目前政府也要求雇主在允許的情況下延長遠距工作的可能性。另外，若部分車站人流量過多，有可能會暫時關閉。

至於跨區的長程運輸，柏納表示將會特意控制。班次會從目前的7%增加到11日後的20%或30%，5月底預計為40%。換言之，火車載客量只會是原本的一半不到。

柏納強調，除了11歲以下的孩童，大眾運輸內將強制佩戴口罩。柏納補充，政策上路初期，「將計畫額外發放口罩給買不到的人」。違規者罰款135歐元。

內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）發言時表示，自5月11日起，「移動的自由將獲得回復，除了馬約特島，人們可以自由出入不需要填寫證明」。但他強調，100公里以上的長程移動仍須證明，會出動警察在高速公路、火車站、機場等地進行檢查，違者將受罰。

▲▼新冠肺炎,法國。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國11日的解封日期拍板定案，人民可在100公里範圍內自由移動。（圖／達志影像／美聯社）

經濟方面，財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）首先指出，解封後，40萬間企業、87萬5千名員工將可即刻復業。咖啡廳與餐廳則預計會在5月底宣布恢復營業的時程表。

另外，除法蘭西島需維持關閉外，其餘地區4萬平方公尺以上的購物中心可在地區政府的許可下重新營業。

勒麥爾強調「政府會與企業站在同一陣線」，亦即將繼續以紓困形式協助企業度過難關。3到5月的雇主社會稅也全部免除。勒麥爾說，「我們的經濟正度過史無前例的艱困時期…我們必須振興經濟」。

最後菲力普表示，若解封後疫情惡化，將不排除會下令重新封閉。菲力普說：「未來我們將保持務實、腳踏實地討論措施。3週後，也就是5月底，我們就會知道是否成功遏阻了疫情。若數字持續下降，我們就可以往下一步前進。否則我們就必須根據情況來調整。」

他相信，解封後「人民在享受自由的同時，能注意並展現警覺性。我們應該要對彼此有信心。」

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