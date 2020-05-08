紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲　輪機官酒後開戰

▲基隆級驅逐艦左營艦爆出飲酒、男女關係醜聞。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

海軍紀德艦級軍艦左營號（舷號1803）爆出醜聞，艦上的輪機官和一名女士官在艦上喝完酒後發生關係，但紀德級基隆號（舷號1801號）也曾有上士班長與女下屬在機艙房發生關係。

左營號7日晚間被爆出醜聞，艦上的輪機官、副艦長及女士官在房內喝酒聊天，等到副艦長離開，輪機官便和女士官在房內四腳獸大戰，直到消息曝光遭撤職法辦。

另外，基隆號一名男上士2019年和女下屬在軍艦的輪機房內，將內褲脫至大腿處發生關係，由於兩人形跡可疑，被另名軍官發現跟蹤，才在輪機機械旁偷錄下166秒的影片過程，影片也在瘋傳後，被海軍艦隊指揮部調查。

基隆號事件後，海軍不斷對下宣導、教育，且軍艦上規定不得攜帶酒精等違禁品，卻仍有軍人刻意犯忌。

▲戴高樂號航空母艦。（圖／路透社）



面對男女兵相處問題，法國航空母艦戴高樂號（Charles de Gaulle R91）便有著獨特的處理方式，有別於美軍男女兩性的嚴格規定，戴高樂號卻有著獨特的男女兵混浴習俗。

華裔美國人「一鳴」曾在他的著作《我在美軍航母上的8年》提及，到戴高樂航母交流時，洗澡看到淡定進入的女兵非常錯愕，且也看到有年輕男女在浴室發生關係。

軍艦上生活空間有限，出任務的時間長短不一，在沒有網路及娛樂的艦上，士軍官的感情也容易隨著每日相處加深，因此男女官兵間的距離該如何保持，恐怕是海軍處理完疫情後面臨的難題。

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